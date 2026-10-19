Elche espera comenzar a rehabilitar la Torre de Ressemblanc en 2027

Torre de Ressemblanc, en Elche (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) prevé comenzar a rehabilitar la Torre de Ressemblanc en 2027. El alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, ha anunciado los trabajos en esta construcción defensiva de más de 400 años de antigüedad que estuvo vinculada vinculada a la protección del territorio frente a las incursiones de los berberiscos.

Se trata de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural

(BIC), que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad y del entorno del Palmeral. La junta de gobierno ha aprobado el proyecto de ejecución, adecuación y rehabilitación de la torre con un presupuesto de 250.042,09 euros.

El siguiente paso es la licitación de las obras, con el objetivo de comenzar los trabajos en el primer trimestre de 2027 y que se prolongarán durante alrededor de un año, han explicado fuentes municipales en un comunicado.

"Esta torre se encuentra en un entorno absolutamente maravilloso, junto al ramal principal de la Acequia Mayor, que representa una de las postales más icónicas de nuestro Palmeral, pero a la vista de todos requiere de una intervención urgente", ha indicado Ruz.

TRABAJOS

El primer edil ha apuntado que las principales actuaciones de rehabilitación se van a centrar en la restauración integral de la torre, "respetando las técnicas constructivas y materiales originales, con especial atención a la seguridad y estabilidad del edificio". También en la consolidación de muros y reparación de grietas, eliminación de vegetación, limpieza de fachadas y reconstrucción de elementos deteriorados.

Al mismo tiempo, se va a llevar a cabo la recuperación de elementos históricos, como el escudo de la familia Santacilia, las ménsulas de piedra y el pináculo de madera de la cúpula, junto a la rehabilitación completa de la cubierta, "para mejorar su impermeabilización y recuperar el color rojo original de la cúpula de la escalera de caracol".

Por otra parte, se realizarán actuaciones interiores como el tratamiento de humedades, la reparación de estructuras de madera, renovación de carpinterías y modernización de la instalación eléctrica. Asimismo, se instalará la iluminación ornamental exterior y se llevará a cabo la musealización, para recuperar la torre como recurso cultural y patrimonial, con la intención de hacerla visitable.

En este sentido, se pretende crear un acceso independiente del instituto La Torreta y de esta forma separar físicamente ambos espacios y adecuar las conexiones interiores.

El proyecto también incluye la integración paisajística de la parcela, la mejora de accesos y la creación de zonas de sombra y espera para el alumnado.

La actuación se relaciona con la futura recuperación del entorno de la calle Curtidores y la Acequia Mayor, con el objetivo de poner en valor el paisaje histórico del Palmeral. Una vez recuperada y musealizada, se abrirá al público, al igual se hizo con la Torre dels Vaillo.