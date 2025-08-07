Elche lanzará un total de 2,7 toneladas de pólvora y cerca de 86.000 cohetes en la Nit de l'Albà

Archivo - La Nit de l'Albà de Elche (Alicante) - AMIGOS DE LA NIT DE L'ALBÀ - Archivo

Renfe programa dos trenes especiales de Cercanías para asistir a la Nit de L'Albà

ALICANTE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha indicado que el próximo miércoles, en la Nit de l'Albà, el espectáculo pirotécnico contará con el lanzamiento de un total de 2,7 toneladas de pólvora y 86.000 cohetes.

Así lo ha anunciado este jueves la edil de Festejos del Ayuntamiento de Elche, Inma Mora, en la presentación de esta tradicional celebración que este año incluye 23 puntos de disparo distribuidos por distintos lugares del municipio y que dará comienzo a las 23.15 horas.

Mora ha señalado que la Nit de l'Albà "es una de las noches más mágicas gracias a la pólvora que los ilicitanos lanzan como ofrenda a la patrona, la Virgen de la Asunción", según ha informado el Ayuntamiento de Elche en un comunicado.

En la misma línea, la concejala ha asegurado que "serán 2,7 toneladas de pólvora y 86.000 cohetes que saldrán al cielo desde las 23.15 horas hasta las 23.55 horas cuando, al son del Gloria Patri, la noche vuelva a convertirse en día con el lanzamiento de la Palmera de la Virgen".

La edil ha apuntado que este año han realizado "un esfuerzo importante por incrementar y apostar por esta noche tan mágica". En concreto, el contrato con la empresa encargada del espectáculo se ha aumentado en 10.500 euros con respecto a 2024, alcanzando un total de 173.780 euros, adjudicados este jueves en la junta de gobierno local.

La Pirotecnia Ferrández, encargada de este espectáculo desde 1989, volverá a ser la responsable de una noche "única y memorable". Su propietario, Manuel Ferrández, ha detallado que este año se lanzarán 312 palmeras, 5.199 docenas de cohetes, lo que equivale a más de 62.000 unidades, y 1.080 cohetones imperiales que darán forma a la Palmera de la Virgen.

Asimismo, Ferrández ha aseverado que "la Palmera de la Virgen tendrá como cada año efecto de color blanco perla con lagrimeo". "Esperamos alcanzar los 300 metros de altura y 500 de diámetro con un artefacto único, con muchos cohetones y mucha potencia", ha añadido.

DOS CERCANÍAS ESPECIALES

Por otro lado, Renfe ha programado dos trenes especiales nocturnos de Cercanías para asistir a la Nit de L'Albà durante la noche del 13 al 14 de agosto, uno con salida de Alacant Terminal a las 00.40 horas y llegada a Elx Parc a las 01.10 horas, y otro de regreso desde Elx Parc a la 01.25 horas y llegada a Alacant Terminal a la 01.54 horas.

Además, los días 14 y 15 está previsto el refuerzo del servicio de cinco trenes con salida de Alacant Terminal y destino Murcia del Carmen con paso por Elche, que circularán al doble de su capacidad habitual, según ha indicado Renfe en un comunicado.