Elche ultima el montaje de las palmeras que se dispararán en la Nit de l'Albà

ALICANTE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz, ha acudido este martes al montaje de las palmeras que se dispararán la noche de este miércoles durante la celebración de la Nit de l'Albà desde la terraza del Ayuntamiento. Este año contará con 86.000 unidades pirotécnicas entre carcasas, silbatos, efectos especiales y palmeras de color, a cargo de Pirotecnia Ferrández.

A lo largo de este martes se lleva a cabo la preparación de las palmeras en las terrazas, tras lo que este miércoles se realizará el montaje de la tronada de suelo. Este año se han dispuesto más de una veintena de puntos de lanzamiento, según ha informado el Ayuntamiento de Elche en un comunicado.

Ruz ha destacado que la Nit de l'Albà "más grandiosa de la historia" está "a las puertas". Además, ha avanzado que "solo desde azoteas de edificios públicos se lanzarán 2,7 toneladas de pólvora que van a hacer que la noche se convierta en día".

El alcalde ilicitano ha aseverado que "es una muestra de orgullo ilicitano y de ofrenda de fuego para los que ya no están", así como "una manifestación cultural, festiva y estética que hace a Elche único".

Por su parte, el coordinador de la pirotecnia, Fernando Ferrández, ha manifestado que su ilusión es "que la palmera de la virgen salga perfecta, ya que se hace con mucho cariño para Elche, para los ilicitanos y la virgen".

Esta palmera se fabrica de forma manual en los talleres de la pirotecnia durante tres meses, con el objetivo de que dure en el cielo entre 20 y 22 segundos, ya que se trata de la "más grande del mundo de estilo".

A la visita también han acudido la edil de Festejos, Inma Mora; la de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil; la de Cultura y Turismo, Irene Ruiz, y el responsable de Servicios Públicos, Claudio Guilabert.