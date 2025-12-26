Elder protagoniza el arranque sinfónico de 2026 en Les Arts con obras de Mahler y Berlioz "inéditas" para la OCV

Archivo - Sir Mark Elder con la OCV - MIKEL PONCE - Archivo

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València tendrá a Sir Mark Elder como protagonista de la actividad sinfónica durante los primeros meses de 2026, con dos obras inéditas para la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV): la Quinta sinfonía de Gustav Mahler y el oratorio 'La infancia de Cristo' de Hector Berlioz.

El maestro británico ha sido el encargado de clausurar las celebraciones del XX aniversario de Les Arts en 2025 con las funciones de 'Luisa Miller', el primer título de ópera que ha dirigido en València el nuevo titular de la OCV. Tras su incursión operística, se adentra ahora en dos de sus "compositores fetiche", con los que ha rubricado algunas de las páginas más memorables de su carrera, señalan los responsables del teatro lírico en un comunicado.

Sir Mark Elder se encuentra ya inmerso en los ensayos de la primera gran cita sinfónica del año, que tendrá lugar el 3 de enero de 2026 en el Auditori, en la que la OCV abordará por primera vez una de las obras capitales del repertorio: la Quinta de Mahler.

Mahleriano de referencia, el titular de Les Arts sobresale como uno de los intérpretes más apreciados de la más célebre de las sinfonías del compositor bohemio, indisociable del acervo cultural europeo. Su adagietto ha trascendido el ámbito sinfónico para convertirse en un icono del duelo y la contemplación, que Luchino Visconti inmortalizó en 'Muerte en Venecia'.

Sir Mark Elder sustituye en este concierto a Philippe Jordan que se ha visto obligado a cancelar su debut en València por motivos de salud.

Los melómanos tienen otra cita en febrero con una de las grandes obras del repertorio sinfónico-coral todavía inédita en Les Arts: 'La infancia de Cristo' de Hector Berlioz, que la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat interpretarán el 6 de febrero de 2026 en el Auditori de Castelló y un día después, el sábado 7, en el Auditori de Les Arts.

"LEGÍTIMO HEREDERO"

La carrera de Elder está indisolublemente vinculada a Hector Berlioz. Reconocido como el "gran referente" del compositor francés de las últimas décadas, el director musical de Les Arts está considerado el "legítimo heredero" de la saga de grandes berliozianos británicos como Thomas Beecham o Colin Davis.

'La infancia de Cristo', oratorio para solistas, coro, órgano y orquesta, es una de las páginas más destacadas del catálogo de Berlioz, que legó una conmovedora invitación al recogimiento en este recorrido por los primeros años de vida de Jesús de Nazaret: desde el sueño de Herodes hasta el refugio de la Sagrada Familia en Sais.

La partitura cuenta con pasajes que gozan de entidad propia en el repertorio como el 'Coro de los pastores', que permitirá al Cor de la Generalitat protagonizar uno de los momentos más emotivos del concierto.

'La infancia de Cristo' no se escucha en la ciudad de València desde 1964, año en que el Orfeón Universitario estrenó en España el oratorio junto con la orquesta municipal de la ciudad bajo la batuta de José María Franco Gil.

Las entradas para ambos conciertos de Sir Mark Elder se pueden adquirir a través de los diferentes canales de venta del teatro: taquillas, la línea de venta 96 197 59 00 y la web de Les Arts.