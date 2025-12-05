Elena Albalat: "Somos conscientes de la lista de espera de la dependencia y queremos agilizarla lo máximo posible"

Archivo - Elena Albalat, consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia - PPCS - Archivo

CASTELLÓ 5 Dic. (EUROPA PRESS) - -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha asegurado este viernes que en su departamento son conscientes de la lista de espera de la dependencia y ha apuntado que quieren agilizarla lo "máximo posible".

Así se ha pronunciado la consellera en Castelló al ser preguntada por la investigación que ha cerrado el síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, sobre las "graves demoras" en la valoración de la discapacidad con el "compromiso" de la Conselleria de Servicios Sociales de aceptar "algunas" de las recomendaciones propuestas para atajar el problema, entre ellas, la de reforzar temporalmente el personal y agilizar los trámites para reducir el "atasco" en las valoraciones, ante unas cifras que reflejan que hay 61.000 expedientes pendientes.

"Nosotros ya hemos hablado con el síndic para agilizar los trámites de la dependencia y que sean mucho más rápidos que eran hasta ahora. Somos conscientes de la lista de espera que hay y queremos que se agilice lo máximo posible", ha manifestado Albalat.

Al respecto, la consellera ha subrayado que la Comunitat Valenciana es una autonomía infrafinanciada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que debe a la Comunitat "mucho dinero".

"Debería pagar el 50 por cien de dependencia y solo paga un 20%, por lo que nos debe más de 3.000 millones de euros, y con esta cantidad estaríamos mucho mejor financiados y podríamos hacer muchas más políticas sociales para los valencianos y las valencianas", ha concluido.