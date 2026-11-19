Archivo - La mezzosoprano Elina Garanca - REMITIDA PALAU DE LA MÚSICA DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mezzosoprano Elina Garanca debuta con la Orquestra de València (OV) este viernes, 20 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Sala Iturbi del Palau de la Música. La cantante letona interpretará el papel de Kundry en una selección de fragmentos de 'Parsifal', de Richard Wagner, con el tenor sueco Michael Weinius en el papel de Tristán y bajo la dirección de Alexander Liebreich, director titular y artístico de la formación.

La Sinfonía n.º 3 en mi bemol mayor, op. 97, 'Renana', de Robert Schumann, abrirá el concierto. El director gerente del Palau, Vicente Llimerá, ha destacado que el debut de Garanca con la Orquestra de València es "una de las citas destacadas" de la temporada del 40.º aniversario.

Llimerá ha subrayado que la mezzosoprano vuelve a la Sala Iturbi con uno de los papeles más reconocidos de su repertorio, y que se suma a las grandes voces que han cantado con la formación valenciana.

Garanca actuó en el Palau de la Música en 2009 con la Kammerorchester Basel, dirigida por Karel Mark Chichon. La mezzosoprano ha cantado en escenarios como el Metropolitan Opera de Nueva York, la Wiener Staatsoper, la Royal Opera House de Londres y el Festival de Salzburgo.

En 2023 debutó en el Festival de Bayreuth precisamente como Kundry. Entre sus reconocimientos destaca el título de Kammersängerin, concedido por la Wiener Staatsoper, teatro donde debutó en 2003.

Michael Weinius vuelve al Palau tras haber interpretado Herodes en Salome, de Richard Strauss, en febrero de 2024. El tenor sueco tiene una amplia trayectoria en el repertorio wagneriano, en que ha interpretado papeles como Parsifal, Siegfried, Siegmund, Tristán y Lohengrin.

Su repertorio incluye también Sansón, en Sansón y Dalila de Saint-Saëns, y los papeles protagonistas de Peter Grimes, de Britten, y Otello, de Verdi.

Estrenada en Bayreuth en 1882, 'Parsifal' es la última obra escénica de Wagner. La leyenda del Santo Grial articula una reflexión sobre la compasión y la redención.

La presencia del Grial en la obra remite al Santo Cáliz que se custodia en la Catedral de València, pocas semanas después de la clausura del III Año Jubilar del Santo Cáliz, y en el año en que la ciudad conmemora los siete siglos de la primera referencia documental a la festividad del Corpus Christi.