Elrow Horroween Festival Winamax reúne a más de 20.000 asistentes en Sagunt

Más de 20.000 personas han asistido este sábado a Elrow Horroween Festival Winamax Valencia - ELROW HORROWEEN FESTIVAL

VALENCIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 20.000 personas han asistido este sábado a Elrow Horroween Festival Winamax Valencia, una convocatoria que ha supuesto el regreso de la marca a la Comunitat Valenciana con su primera celebración en el Recinto Internúcleos de Sagunt.

Durante once horas, de 15.00 a 02.00 horas, el festival ha transformado el espacio en "un universo de música, fantasía y terror", con tres escenarios de distintas temáticas y una producción audiovisual y escenográfica característica de elrow, según ha explicado el festival en un comunicado.

La organización hace un balance "muy positivo" de esta primera edición en Sagunt, tanto por la respuesta del público como por el desarrollo del evento, y ha manifestado su intención de dar continuidad al proyecto el próximo año para "consolidar Valencia como una de sus citas destacadas en el calendario".

El cartel ha reunido a figuras internacionales y nacionales con actuaciones destacadas como las que ocurrieron en el escenario Horroween con un tech-house animoso a manos de un Nic Fanciulli cuando cayó la noche, un house fresco de The Martinez Brothers que "conquistó al público" o "un cierre imperial del maestro Paco Osuna".

En el escenario Industry City x Monegros la contundencia fue el denominador común desde el emocional directo de AEREA (live) al hardgroove de Ben Sims pasando por la oscuridad del b2b entre Blawan y Elli Acula y la dureza de Andrés Campo que sorprendió improvisando un b2b con la dj Daria Kolosova, como cierre de ese espacio.

La Avenida Desperados tuvo mucho color gracias a artistas como Baum, Duytsche, Llori y Paula Fields. Tres espacios con identidades propias que combinaron diferentes estilos de música electrónica con la escenografía, los personajes y los elementos inmersivos que definen la experiencia Horroween de elrow.

El espíritu de Halloween se extendió también entre el público, que acudió al festival con una gran variedad de disfraces y caracterizaciones. Monjas siniestras, vampiros, brujas, zombis, esqueletos, payasos terroríficos y personajes icónicos del cine de terror se mezclaron con los animadores y performers de elrow, también caracterizados para la ocasión. Máscaras, maquillajes y elaborados vestuarios completaron una puesta en escena colectiva en la que los propios asistentes se convirtieron en parte del espectáculo.

IMPACTO ECONÓMICO Y PROYECCIÓN NACIONAL

Más allá de su programación musical, la organización ha destacado la diversidad de procedencias de sus asistentes, llegados de 50 provincias españolas. Este alcance nacional ha convivido con una "notable" presencia de público de proximidad: la provincia de Valencia ha concentrado el 67,7 % de las entradas, mientras que 1.683 correspondieron a residentes de Sagunt.

La celebración del evento ha supuesto también "un importante despliegue de recursos humanos y técnicos", con la participación de cientos de profesionales, trabajadores y proveedores implicados en su organización y producción. Según las estimaciones de la organización, el impacto económico asociado al festival asciende a 3,6 millones de euros, una cifra que pone de manifiesto la dimensión de la convocatoria y su repercusión más allá del propio recinto.

Con este balance, elrow cierra su primera edición en Sagunt con "la voluntad de seguir desarrollando el festival en la ciudad, reforzando su relación con el público valenciano y apostando por una propuesta que combina música electrónica, creatividad y entretenimiento inmersivo", ha destacado.