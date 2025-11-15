Els Concerts de La Pèrgola arrancan con 'sold out' para ver a Depedro y Rei Ortolà

Els Concerts de La Pèrgola han vuelto a La Marina de València con 'sold out'. Más de 1.500 personas han disfrutado este sábado del concierto inaugural con Depedro y Rei Ortolà. - PATRICIA VARGAS/AGÈNCIA DISTRICTE

Els Concerts de La Pèrgola han vuelto a La Marina de València con 'sold out'. Más de 1.500 personas han disfrutado este sábado del concierto inaugural con Depedro y Rei Ortolà.

El ciclo, que combina almuerzos valencianos desde las 09:30 h y conciertos a partir de las 12:00 h, "refuerza su apuesta por un formato matinal, mediterráneo y experiencial, que vuelve a consolidarse como uno de los planes culturales más singulares de la ciudad", recalca la organización en un comunicado.

La primera cita del ciclo, que este año cuenta además con el apoyo de Vibra Mahou, marca el inicio de una programación que continuará durante noviembre y diciembre con nombres como Cycle, Los Invaders, Grande Amore, Cora Yako, Los Punsetes, Aurora Roja, Amatria o Innmir, entre otros.

Así, Els Concerts de La Pèrgola vuelven "por todo lo alto" y se preparan para seguir llenando las mañanas de València de música en directo, gastronomía y buen ambiente frente al mar, concluyen.