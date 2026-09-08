Emergencias activa alerta naranja por fuertes lluvias, granizo y viento en todo el litoral de Alicante

Archivo - Caída de un rayo este viernes en Tavernes de la Valldigna (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha activado para mañana la alerta de nivel naranja en todo el litoral de Alicante ante la previsión de que se produzcan, a partir de las 14.00 horas de la jornada, lluvias con acumulados de 40 l/m2 en una hora que pueden ir acompañadas de granizo grande y de rachas de viento muy fuertes.

El episodio se prolongará hasta la medianoche, según los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que prevé igualmente para el litoral norte de Alicante precipitaciones acumuladas de 60 l/m2 en 12 horas.

Para la misma franja de entre las 14.00 horas y las 23.59 horas de este miércoles se ha establecido además la alerta amarilla por precipitaciones acumuladas de 20 l/m2 en una hora y por tormentas, acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuerte en todo el interior de Alicante, así como en todo el litoral de Valencia e interior sur de la misma provincia.

El nivel amarillo por lluvias de 20 l/m2 en una hora y por tormentas, ya sin inclusión de riesgo de granizo y rachas muy fuertes de viento, se prolongará además, según AEMET, durante la madrugada del miércoles al jueves en todo el litoral de Alicante y en el litoral sur de Valencia.

Ante esta situación meteorológica, el CCE ha remitido este boletín de alertas a los ayuntamientos y organismos que intervienen en las emergencias y recomienda además a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección.

El secretario autonómico de Emergencias e Interior y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Fernando Lasheras, ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones, consejos e información que se notifiquen a través de las fuentes oficiales.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación, Emergencias aconseja así revisar el riesgo meteorológico de los lugares a los que la población prevea desplazarse y conducir a una velocidad moderada y, si es posible, por vías principales. También es importante no intentar nunca cruzar un barranco con agua o una zona con acumulación de agua.

Lasheras ha destacado, además, la recomendación a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias para que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

El secretario autonómico de Emergencias ha subrayado la importancia de que los ayuntamientos adopten medidas de prevención como evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos, ya que, aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

De igual modo, ha recordado la conveniencia de señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal, así como de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población.

ALERTAS VIGENTES POR TEMPERATURAS MÁXIMAS

Lasheras ha recordado además que este martes están vigentes las alertas por temperaturas significativamente elevadas en la Comunitat Valenciana, con nivel naranja en el litoral e interior sur de la provincia de Valencia y nivel amarillo en el litoral de Alicante, el interior norte de Valencia y el interior sur de Castellón.

Por ello, ha pedido también seguir los consejos de autoprotección ante este tipo de episodios, como beber agua con frecuencia, evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día y usar ropa ligera, así como prestar especial atención a menores, mayores y personas con enfermedades crónicas.