Emergencias advierte de un desprendimiento en la CV-580 de camino al observatorio de Macastre

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, visita los puntos oficiales de observación del eclipse de las localidades de Macastre, Utiel y Puçol - GVA

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias advierte que se ha producido un desprendimiento en la carretera CV-580, por lo que pide precaución a las personas que vayan a acudir al observatorio de Macastre (Valencia) a contemplar el eclipse total de Sol de este miércoles por la tarde.

Según informa el 112 en redes sociales, el Centro de Gestión de Servicios de Movilidad (Cegesem) ha trasladado a Emergencias que se ha producido un desprendimiento en la CV-580, que une las localidades valencianas Xàtiva con Bicorp. La zona ha quedado señalizada con semáforos.

Emergencias insta a los conductores a informarse del estado de esta carretera si tienen pensado acudir al observatorio de Macastre, uno de los nueve puntos oficiales de observación del eclipse en la Comunitat Valenciana.