Emergencias amplía la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas al interior norte de Alicante

Se prevén acumulados de entre 40 y 60 mm en una hora entre las 12.00 horas de mañana y la medianoche del lunes, granizo y fuertes vientos

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, ha ampliado la alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas al interior norte de Alicante y mantiene la alerta por lluvias nivel naranja en toda la provincia de Castellón, en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante; así como la alerta por tormentas nivel naranja en el interior sur y litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante.

Estas alertas se amplían tras la actualización de avisos emitida desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y en la que se pronostican acumulados por lluvia de entre 40 y 60 mm en una hora en las citadas zonas y tormentas acompañadas de granizo y fuertes vientos desde las 12.00 horas de mañana lunes hasta la medianoche del lunes. En el caso de interior norte y litoral norte de Castellón, la Aemet prevé una precipitación acumulada en 12 horas de 120 mm, acumulado que podría registrarse en entre 3 y 6 horas.

Asimismo, el CCE ha ampliado la alerta amarilla por lluvias y tormentas al litoral sur de Alicante, y se mantiene la alerta por tormentas nivel amarillo en toda la provincia de Castellón, en el interior norte y litoral norte de Valencia y en el interior de Alicante; y la alerta por lluvias nivel amarillo en el interior norte y litoral norte de Valencia y en el interior de Alicante, tras la actualización de avisos de la Aemet, que pronostican acumulados por lluvia de entre 60 y 80 mm en 12 horas en función de las zonas.

Fruto de ello, el Centro de Coordinación de Emergencias ha vuelto a lanzar un nuevo aviso especial, ante la posibilidad de que la Aemet pudiera incrementar el nivel de las alertas en las próximas horas, especialmente en el norte de Castellón, y en la que se aconseja a los municipios y organismos implicados en la emergencia revisar la nueva Guía de recomendaciones para ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos elaborada por la Conselleria de Emergencias e Interior.

Ante esta inestabilidad meteorológica, el Centro de Coordinación de Emergencias recomienda mucha prudencia y conducir a una velocidad moderada y, cuando sea posible, por vías principales. También se aconseja no intentar nunca cruzar un barranco o una zona con acumulación de agua.

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se recuerda la recomendación a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias de mantener la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita el CCE con el objetivo de activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las pertinentes medidas preventivas.

ESTACIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS

En previsión de posibles inundaciones, también se ha de evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de acumulación de agua, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos ya que, aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.

Se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).