Emergencias amplía al litoral norte de Castellón la alerta amarilla por lluvias y tormentas

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha ampliado sus alertas por el episodio meteorológico y ha activado este viernes la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el litoral norte de Castellón.

Además, se mantiene el nivel amarillo en todo el interior de Valencia y en el interior sur de Castellón, con posible granizo. Se prevé que la precipitación acumulada en una hora sea de 20 litros por metro cuadrado (l/m2).

La alerta llega por la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que informa de que el episodio se prolongará durante la tarde de este viernes (19.59 horas litoral norte de Castellón) y hasta las 21.59 horas (interior sur de Castellón e interior de Valencia).