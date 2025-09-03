Emergencias declara la situación 1 del PEIF por un incendio de cañar en Alfarrasí (Valencia)

Archivo - Imagen de archivo de bomberos del Consorcio Provincial de Valencia. - CPBV - Archivo

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) por un incendio de cañar en Alfarrasí (Valencia), próximo a la población de Montaverner.

El fuego se ha originado este miércoles en una zona de cañar en Alfarrasí, cerca del río Albaida, y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han recibido el aviso a las 16.43 horas, según han informado desde Emergencias y el Consorcio.

El fuego se encuentra en una zona próxima a la población de Montaverner, pero no se han producido desalojos por el momento. El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

En los trabajos de extinción participan tres dotaciones del Consorcio, el sargento de Gandia, coordinador forestal, técnico forestal, el oficial del Consorcio, el GERA con el helicóptero del Consorcio, las BRIFO del Consorcio, dos autobombas y tres unidades de Bombers Forestals.