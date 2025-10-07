Emergencias decreta alerta amarilla por lluvia y tormentas en toda Valencia y parte de Alicante y Castellón el miércoles

Archivo - Imagen de archivo de una mujer que se cubre con paraguas en València - ROBER SOLSONA - Archivo

VALÈNCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido a mediodía de este martes un boletín de fenómenos meteorológicos para el miércoles, jornada para la que se ha decretado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior sur de Castellón, litoral norte de Alicante y en toda la provincia de Valencia, según informa en su cuenta de X.

En el caso del litoral nortel de Alicante, y a partir de las 20.00 horas, se prevé una precipitación acumulada en una hora de hasta 30 litros por metro cuadrado y de 60 l/m2 en 12, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento, en un episodio que se prolongará hasta el jueves 9 de octubre, según informa la Agencia Estatal de Meteorología en su página web.

En el interior sur de Castellón, con probable hora de inicio a las 14.00, se prevé una precipitación acumulada en una hora de 20 l/m2, y posible granizo y rachas fuertes de viento, igualmente con probabilidad de entre el 40 y el 70%.

En toda la provincia de Valencia se prevé precipitaciones de entre 20 y 30 l/m2 en una hora y acumulados de 60 en 12 horas, y en el interior norte y sur posible granizo y rachas fuertes de viento. El episodio puede comenzar a las 14.00 si bien las mayores precipitaciones se calcula que comiencen a las 20.00 y que duren el día siguiente.