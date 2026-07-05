Emergencias decreta alerta naranja por calor en el sur de Valencia y avisa de temperaturas superiores a 44º

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado para este lunes alerta nivel naranja por temperaturas máximas en todo el sur de Valencia y nivel amarillo en todo el norte de esta provincia así como en todo el litoral y en el interior sur y norte de Castellón y en todo el litoral de Alicante.

Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias, el episodio comenzará, de acuerdo con la información de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, este lunes 6 de julio a partir de las 12:00 horas.

En una actualización de las 17.30 horas, el CCE ha actualizado su aviso especial sobre la ola de calor y ha alertado de que en el interior sur de Valencia las temperaturas podrán superar los 44 grados en un episodio que se prolongará hasta el jueves. Para este martes, el riesgo de incendios forestales es extremo en la provincia de Castellón, interior de Valencia y norte de Alicante y alto en el resto de la Comunitat Valenciana.

Según Emergencias, "la entrada de una masa de aire muy cálida y seca, unida a la elevada insolación propia de estas fechas, tendrá como consecuencia un incremento de las temperaturas que serán altas y persistentes con noches de carácter tropical que activarán de forma generalizada avisos amarillos y naranjas por calor extremo". Por este motivo, en estos días se prevén avisos, incluso rojos, en todo el territorio.

En zonas del interior sur las temperaturas podrán superar los 44 grados y en el resto oscilarán entre los 37 y los 39, sin descartar que puedan ser más altas.

Emergencias recuerda que las altas temperaturas suponen "un riesgo importante para la salud, especialmente para las personas mayores, quienes padecen enfermedades cardiovasculares" y para todo tipo de actividades actividades al aire libre, especialmente durante las horas centrales del día.

La Agencia Valenciana de Respuesta a las Emergencias recomienda a los municipios y organismos con competencias en gestión de emergencias que mantengan el seguimiento de todos los avisos que emita el CCE para activar con antelación sus protocolos de actuación.