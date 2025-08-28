Emergencias decreta alerta naranja por lluvias y tormentas en el interior sur de Castellón

Archivo - Imagen de archivo de un paraguas. - PROTECCIÓ CIVIL - Archivo

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha decretado para este jueves, 28 de agosto, alerta por lluvias y tormentas nivel naranja en el interior sur de la provincia de Castellón, según ha informado este departamento autonómico a través de las redes sociales.

Asimismo, Emergencias112CV ha establecido para esta jornada alerta por lluvias y tormentas nivel amarillo en el interior sur y litoral norte de la provincia de Castellón y en el litoral norte de la de Valencia.

Además, ha decretado alerta por temperaturas máximas, nivel amarillo, en el litoral sur de la provincia de Alicante.