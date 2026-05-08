Emergencias decreta el fin de la alerta amarilla por lluvia y ya no quedan avisos activos en la Comunitat Valenciana

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VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado el fin de la alerta amarilla por lluvia en el litoral sur de Valencia y el litoral sur de Alicante.

De este modo, esta jornada de viernes ya no quedan avisos activos en toda la Comunitat Valenciana, según ha informado el 112CV en su cuenta de X.

La Comunitat Valenciana ha amanecido con cielos cubiertos en buena parte del territorio, aunque sin lluvia a primeras horas de la mana. Este viernes da así una tregua después de las tormentas de ayer, que dieron registraros que alcanzaron los 56,2 l/m2 en Guadassuar; 41, en Xàbia; 40,8 en la Vall de Gallinera; 37,8 en Algemesí, según Aemet.