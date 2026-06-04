Emergencias destinará 139 millones a la AVSRE, 79 a bomberos y la SGISE y 21 para culminar actuaciones de la dana

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, comparece en Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha detallado que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVRSE) contará este año 2026 con un presupuesto de 139 millones de euros, mientras que se destinarán otros 79 millones a los bomberos forestales de la Generalitat y la SGISE y 21 millones para "culminar" actuaciones vinculadas a la dana.

Así lo ha detallado durante su comparecencia en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts para exponer el presupuesto de su departamento para este 2026, que asciende a 234,20 millones de euros y que representa, según ha reivindicado, "el mayor esfuerzo realizado hasta la fecha para consolidar el nuevo modelo valenciano de protección civil, seguridad y emergencias".

Ha recordado la dana del 29 de octubre de 2024 y el "esfuerzo sin precedentes" de la Comunitat Valenciana para afrontar sus consecuencias, ha reconocido que todavía "quedan actuaciones pendientes y capacidades que reforzar" y por ello los presupuestos mantienen una parte de sus recursos destinada a culminar actuaciones, aunque ya representa "un porcentaje reducido".

Del total del presupuesto, 212,9 millones de euros corresponden al presupuesto ordinario, un 8 por ciento más, mientras que 21,3 millones continúan vinculados a actuaciones derivadas de la dana.

AVRSE

En detalle, la AVRSE contará con el presupuesto "más elevado de toda su historia" desde su creación en 2017: 139 millones, un 22,7% más respecto de 2024, para "consolidar definitivamente" el modelo valenciano. El programa de Emergencias, Protección Civil y Extinción de Incendios alcanzará los 118,26 millones.

Mientras, se impulsa el Plan de Infraestructuras de Seguridad y Emergencias de la Generalitat con una dotación para cuatro años superior a los 43 millones de euros, de los cuales 10,6 millones se contemplan para 2026 y que permitirán modernizar bases operativas, mejorar instalaciones y reforzar la capacidad de respuesta del sistema valenciano de emergencias.

Durante este ejercicio se avanzará en la finalización de la base terrestre de Olocau y la base aérea de Benagéber y se incorpora la licitación de los proyectos correspondientes a las nuevas bases programadas. Además, "por primera vez en la historia", Emergencias destinará una línea estratégica de ayudas, dotada con 2,42 millones de euros, dirigida a las entidades locales para que puedan disponer de técnicos de protección civil, y 620.000 euros a asociaciones y agrupaciones de protección civil de entidades locales.

Paralelamente, se ampliará hasta un millón de euros la línea de ayudas destinada a la implantación y mantenimiento de planes municipales de emergencias. Respecto a la atención psicológica en materia de salud mental, ha anunciado una línea nominativa de 80.000 euros destinada al Colegio Oficial de Psicología, que se suma a la tradicional línea de subvención a la Cruz Roja de 110.000 euros.

En cuanto a las situaciones derivadas de la dana, se consignan cinco millones de euros para ayudas de primera necesidad y otros ocho para ayudas dirigidas a municipios. También se incrementan las aportaciones destinadas a los consorcios provinciales de bomberos en un 5%, hasta alcanzar los 23,1 millones, con el objetivo de reforzar medios humanos y materiales y avanzar en coordinación institucional.

BOMBEROS FORESTALES Y SGISE

Respecto a los bomberos forestales y la SGISE, su departamento destina "el mayor presupuesto de toda su historia": 79,14 millones de euros para "consolidar definitivamente su proceso de fortalecimiento y modernización". Esta cantidad permitirá implantar tercer turno, avanzar en la estabilidad laboral y la profesionalización de la plantilla y contar con los recursos necesarios para desarrollar mejoras vinculadas a las condiciones laborales y al reconocimiento de la especial penosidad de esta profesión.

Por otro lado, en el apartado de innovación en emergencias, Juan Carlos Valderrama ha abogado por "dejar atrás modelos basados únicamente en la reacción para avanzar hacia un sistema moderno, preventivo e inteligente". Para ello, el presupuesto de esta Dirección General asciende a 4,55 millones.

También se refuerza la colaboración con Avamet mediante una línea de 150.000 euros destinada a ampliar la red de observación meteorológica y mejorar la detección temprana de fenómenos meteorológicos adversos y se destinarán 150.000 euros a la colaboración con CERMI para adaptar la información y los sistemas de aviso de emergencias a personas con discapacidad.

Por otra parte, ha anunciado programas formativos en el ámbito de la enseñanza no universitaria para que niños y jóvenes incorporen conocimientos básicos sobre riesgos, prevención y actuación ante emergencias, el impulso de la formación especializada en el ámbito universitario a través de un programa de microcredenciales y la formación "de la ciudadanía en general" con charlas divulgativas para fomentar la cultura de la prevención. Además, se extenderá por toda la Comunitat la campaña itinerante de formación en emergencias.

Respecto a policías locales, el IVASPE y Policía de la Generalitat, el conseller de Emergencias ha adelantado una línea de ayudas dirigida a los ayuntamientos de 955.000 euros para la adquisición de medios policiales, entre otras cosas, y una línea nominativa de colaboración con el Colegio Oficial de Psicología para realizar convocatorias anuales de pruebas psicotécnicas. Se destinarán otros 5,8 millones para formación a personal de seguridad.

Y en cuanto a la Policía Autonómica, se consignan 1,94 millones para la ejecución de las obras de la nueva comisaría de Pont de Fusta y para mejorar las comisarías en Alicante y Castellón tras "años de abandono, retrasos y falta de voluntad política" del Botànic.

LOS TOROS "NO SE TOCAN"

Respecto a la Dirección General de Interior, ha reivindicado la apuesta por la tauromaquia, los 'bous al carrer' y los festejos taurinos: "No se tocan, porque forman parte del alma de la Comunitat Valenciana y de nuestros valores culturales". "Este Consell ni se esconde ni va a mirar hacia otro lado", ha avisado, y ha cargado contra quienes critican estos actos: "No están atacando solo una fiesta, sino la libertad de nuestros pueblos".

En detalle, ha anunciado el impulso de escuelas de recortadores con una nueva línea nominativa de 150.000 euros y el mantenimiento de la subvención de 300.000 euros a la Fundación Toro de Lidia para "difundir y dignificar la cultura taurina" e impulsar el circuito de novilladas. Por otro lado, se destinarán 250.000 euros para acciones de formación y divulgación del nuevo reglamento de festejos taurinos.

Por parte de los grupos, José Mª Llanos (Vox) ha urgido a comprar pistolas Taser para policías porque "salvan vidas", ha advertido del incremento de violaciones por parte de extranjeros y ha exigido la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos.

Mientras, Alicia Andújar (PSPV) ha reprochado a Valderrama que haya "confundido autobombas con autobombo" y ha sostenido que la intervención en la comisaría de Pont de Fusta va camino de convertirse en "la obra del Escorial": "La principal emergencia que tiene su Conselleria es el organigrama". Y Jesús Pla (Compromís) ha criticado la subvención a la Fundación Toro de Lidia y le ha advertido de que él es conseller de Emergencias y no de Cultura.

En sus réplicas, Valderrama ha afeado a Andújar su "coherencia 'sanchista' porque solo cambia de opinión si no le interesa, como su amado líder, su mesías", en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y le ha espetado sobre su trayectoria política: "Su historial no es el más adecuado, porque usted construyó, deconstruyó y disolvió un partido político como era UPyD".