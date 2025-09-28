Emergencias duplica la atención en el teléfono 112 y establece "puntos de control" en el Poyo y Buseo

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emergencias ha duplicado el número de efectivos para atender el teléfono de urgencias 112 ante los avisos de lluvias torrenciales en parte de la Comunitat Valenciana en las próximas horas. Además, se van a instalar "puntos de vigilancia y control" en áreas como el Barranco del Poyo y el entorno de la presa de Buseo.

Así lo ha manifestado el conseller responsable de esta área, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios tras una reunión de coordinación en la que se han identificado las zonas "más sensibles", según las confederaciones hidrográficas, y donde "se tiene que prestar una especial atención para poder establecer dispositivos en coordinación entre las distintas administraciones para prevenir cualquier emergencia que se pudiera producir".

En este sentido, Valderrama ha subrayado la importancia de los ríos y barrancos del litoral de la provincia de Castellón y del litoral de la provincia de Valencia.

"Las zonas sensibles las tenemos más o menos identificadas a través de la Confederación Hidrográfica de Júcar. Nos preocupa mucho, por supuesto, la zona cero (de la dana) del barranco del Poyo, y ahí es donde vamos a establecer también unos puntos de vigilancia y de control. También nos preocupa la zona de Sot de Chera, por la presa del Buseo, y hemos quedado que más administraciones colaboraremos en los efectivos para estar atentos a cualquier variación que se pueda producir en el cauce y poder actuar con la máxima celeridad posible", ha expuesto.

Preguntado por la razón por la que esta tarde se ha remitido el mensaje Es-Alert a los móviles de la población antes de la reunión de coordinación, ha explicado que "es importante que la ciudadanía esté informada sobre lo que pueda acontecer en un momento determinado".

"Por eso hemos decidido tomar esta decisión y remitir esta información para que dé tiempo, si están en algún otro lugar que no sea la Comunitat Valenciana, y se tienen que desplazar ante una situación laboral, por ejemplo, con todas las garantías y toda la seguridad", ha abundado.

RECOMENDACIONES

El conseller de Emergencias ha reiterado las recomendaciones de evitar desplazamientos, y si es necesario, es fundamental, que se hagan con la máxima precaución y medidas de seguridad. También ha instado a los ciudadanos a informarse sobre la situación meteorológica en todo el territorio donde tiene que producirse el desplazamiento, no solamente en el punto de origen y en el punto de destino, "porque se pueden ver atrapados en un punto determinado".

Valderrama ha comentado que Aemet ha trasladado que "la probabilidad es de un 40% a un 70% pero que sí que se puede producir un impacto, estamos hablando de lluvias torrenciales que son a lo largo de un periodo de tiempo, para una zona puede ser 180 litros en tres o cuatro horas y en otras zonas 180 litros en 12 horas, pero claro, es difícil predecir".

"Siempre tenemos que saber que en una situación de emergencias, en una situación de inundaciones, hay una cierta incertidumbre y puede ser que ahora estemos en el litoral de la provincia de Castellón y o en la provincia de Valencia litoral y mañana se nos meta o esta noche se nos meta un poco hacia el interior", ha apuntado.

Por último, ha pedido seguir la evolución del temporal a través de los medios de comunicación oficiales y también a través del 112.