Emergencias establece alerta nivel amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunitat Valenciana para este sábado

Mapa de alertas - GVA

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha establecido alerta nivel amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunitat Valenciana para este sábado.

Así lo ha informado Emergencias de la Comunitat Valenciana en redes sociales tras emitir un nuevo boletín informativo advirtiendo de fenómenos meteorológicos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio comenzará mañana sábado a las 8 horas en Alicante, a las 12 en Castellón y a las 18 en Valencia.