Emergencias establece la situación 1 del PEIF en los incendios forestales de Artana y Utiel

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha activado a primera hora de esta tarde la situación 1 del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) en los incendios declarados en Artana (Castellón) y Utiel (Valencia), según informado en su cuenta de X.

El nivel 1 de alerta del PEIF se establece cuando una situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales puede afectar gravemente a bienes forestales o afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, para cuya extinción puede ser necesario incorporar medios extraordinarios.

En el incendio de Artana (inicialmente ubicado en la zona de Tales-Artana, en monte Espino), provocado por la caída de un rayo, están interviniendo, según el Consorcio Provincial de Bomberos, cuatro unidades de bomberos forestales de la Generalitat (dos de ellas helitransportadas); cinco aéreos de la Generalitat y un coordinador forestal.

El fuego de Artana se ha reactivado y se mantiene en una zona inaccesible vía terrestre, según el Consorcio. En cuanto al de Utiel, según el 112 CV, se ha movilizado un medio aéreo, dos autobombas y dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

El resto de incendios declarados en las últimas horas, el de Llombai (Valencia) está controlado; en el de vegetación en Chelva ha finalizado el servicio a las 15.10 horas; y se ha declarado otro en Bicorp, al que se ha movilizado una unidad de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, un coordinador forestal y dos medios aéreos.

Asimismo, se han avistado columnas de humo en Cirat y Puebla de San Miguel. En este último caso, se han enviado una autobomba con unidad de bomberos forestales y los voluntarios de Titaguas.