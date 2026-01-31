Emergencias gestiona 176 incidentes relacionados con el viento y pide extremar las precauciones

Archivo - Playa de la Malvarrosa afectada por fuertes rachas de viento en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) y el teléfono único de emergencias 112 Comunitat Valenciana, ha gestionado 176 incidentes relacionados con el viento desde las 18.00 horas de ayer 30 de enero a las 10.30 horas de hoy, día 31.

De las tres provincias, Alicante es la más afectada por este episodio de fuertes vientos. De los 176 incidentes, 131 han tenido lugar en Alicante, la mayoría en l'Alacantí y en la Marina Baixa. Con respecto al resto de incidentes, 39 corresponden a Valencia y 6 a Castellón, ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

Asimismo, el teléfono 112 ha recibido, en el mismo intervalo de tiempo, 226 llamadas sobre el episodio, principalmente por daños en la vía pública o en edificios. De esas 226 llamadas, 173 han tenido lugar en Alicante, 46 en Valencia y 7 en Castellón.

Según Aemet, durante la madrugada se han producido fuertes rachas de viento que han llegado a alcanzar los 90 km/h en el área metropolitana de Alicante y en Benidorm, donde se han concentrado el mayor número de incidencias.

La zona del interior de Castellón también ha vivido altas intensidades de viento, concretamente en las comarcas de Els Ports y Baix Maestrat, donde algunas rachas en cotas altas han superado ampliamente los 120 km/h, pero sin generar incidentes.

Tal y como se desprende de las previsiones de Aemet, se espera que las rachas fuertes se mantengan en Alicante y Castellón hasta las 17.00 horas de hoy y que el episodio tienda a finalizar a partir de las 19.00 horas. En la provincia de Valencia las velocidades son más bajas y la previsión es que finalice el episodio a partir de las 17.00 horas.

El Centro de Coordinación de Emergencias mantiene para el día de hoy la alerta naranja por vientos en la provincia de Castellón y Alicante y en el sur de Valencia y alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de Alicante y Valencia. Asimismo, hay alerta amarilla por vientos en el norte de Valencia.

Además, el CCE también mantiene activado el riesgo extremo de incendios forestales en toda la Comunitat Valenciana. Por este motivo, la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, solicita a los ciudadanos "la máxima alerta y estar pendientes de los avisos y recomendaciones de los canales oficiales de información". Rodríguez recomienda a la ciudadanía que "extreme las precauciones y tenga especial cuidado en las carreteras ante posibles desprendimientos".

En esta línea, la secretaria autonómica señala que es recomendable también "revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros". Así como "cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales y asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas, y retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle", ha agregado.

También recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 112, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Desde los municipios pueden acceder a la "Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos" a través del siguiente enlace de recomendaciones