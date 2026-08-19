Emergencias invierte 2,13 millones en la reforma integral de la sede central de la Policía de la Generalitat

Valderrama en un momento de la visita - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha visitado este miércoles el avance de la reforma integral de la comisaría de Pont de Fusta de València, sede central de la Policía de la Generalitat, en la que se invertirán 2,13 millones de euros que permitirán "mejorar las condiciones de uso, seguridad, accesibilidad y eficiencia energética de este edificio histórico protegido".

Valderrama ha informado a los medios de comunicación que las obras de rehabilitación del edificio cuentan con un plazo de ejecución de 16 meses. "Estamos hablando de un edificio emblemático, histórico y con valor patrimonial en el que se va a hacer una reforma integral de más de 2.100 metros cuadrados", del edificio, y una renovación de toda la carpintería y de la fachada, hasta 200 m2, ha explicado.

A su vez, la obra busca "adecuar el edificio a su uso como comisaría, garantizar mejores condiciones para el personal", trasladado desde el inicio de la reforma al espacio acondicionado en Feria Valencia para su uso temporal durante la ejecución, y "el funcionamiento ordinario del servicio público".

"Creo que es un avance, estamos hablando de una construcción de finales del siglo XIX que pasó a ser el edificio administrativo de la Policía Generalitat en la última década del siglo XX y en el que, después de más de 25 años, se aborda esta reforma integral", ha compartido.

Según el conseller, se convertirá en "una sede digna que incluirá también un salón de actos y un aula de formación para el reciclaje de todos los profesionales" que están adscritos a la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana.

La intervención se extenderá a la totalidad de las plantas del inmueble, así como a sus fachadas, cubiertas, carpinterías e instalaciones.

Por otra parte, también contará con medidas para incrementar la eficiencia energética y renovar la instalación eléctrica. En concreto, entre las actuaciones previstas destacan la mejora del control de acceso, la reforma de oficinas y despachos policiales y de vestuarios, duchas y aseos, la sustitución de pavimientos, techos y carpintería interior, la redistribución de espacios, la mejora de almacenes y zonas de servicio y la adecuación de espacios para descanso y apoyo al personal.

Además, se prevé la sustitución de la carpintería exterior existente para la mejora de la estanqueidad, aislamiento y eficiencia energética. Igualmente, las fachadas y cubiertas se rehabilitarán para subsanar patologías existentes, y también se renovarán los sistemas de climatización y ventilación de todo el edificio.

En la realización de las obras se tendrá en cuenta el valor patrimonial de este edificio singular, que cuenta con un grado de protección de nivel 2 y alberga desde 1998 la sede de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana. La edificación de uso administrativo tiene una superficie en planta de 825 metros cuadrados y una superficie construida total de 2.145 metros cuadrados.

ORÍGENES

El proyecto de la histórica estación de Pont de Fusta fue aprobado el 18 de abril de 1892 y el arquitecto de la obra, según datos de la época, fue Joaquín María Belda. La estación estaba concebida como estación central, además de funcionar como centro administrativo de la compañía. Hasta 1995 fue la estación de cabecera de la zona norte del ferrocarril de vía estrecha ('trenet') de València y a partir de 1998 comenzó a tener uso policial.

El personal destinado a la sede policial de Pont de Fusta realiza actualmente sus funciones en el espacio que se ha acondicionado en Feria Valencia para su uso temporal durante la ejecución de las obras. En concreto, las dos zonas de trabajo habilitadas para uso policial se encuentran en el antiguo edificio de sistemas y en el pabellón 8.