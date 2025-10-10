Emergencias pide a los municipios que vigilen cauces y barrancos ante las fuertes lluvias entre el río Girona y Serpis

VALÈNCIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha trasladado a los municipios información remitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en la que se pide a las localidades vigilar cauces y barrancos, ante las fuertes lluvias que se están registrando en los comprendidos entre el río Girona --que discurre por la provincia de Alicante-- y Serpis --en las provincias de Valencia y Alicante--.

En su cuenta oficial de Twitter, Emergencias ha apuntado que, según la información de la CHJ, se ha alertado "sobre la afectación de las fuertes lluvias que se están registrando en los barrancos de su zona de influencia, concretamente los comprendidos entre el río Girona y Serpis".

Por ello, ha solicitado a los municipios mantener la observación y realizar seguimiento en cauces y barrancos, así como en las vías de comunicación afectadas.

En sus redes sociales, la CHJ ha pedido "mucha precaución" a la ciudadanía ante el "peligro de crecidas e inundaciones repentinas en cauces y ramblas".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detallado que, en estos momentos, caen lluvias y tormentas de "intensidad muy fuerte, localmente torrencial", en todo el litoral de la comarca alicantina de la Vega Baja, desde Guardamar del Segura hasta el Pilar de la Horadada.

Además, ha detallado que hay muchos rayos en la zona de Torrevieja (Alicante). La célula con adversidad potencial alta que ha penetrado por Torrevieja se mueve lentamente hacia el noroeste, dejando a su paso lluvias y tormentas de intensidad muy fuerte, que afecta a la zona de Ciudad Quesada, Rojales y Catral.

En el sur de Valencia y norte de Alicante están teniendo lugar lluvias persistentes, con momentos de intensidad fuerte.