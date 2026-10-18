Emergencias la preemergencia hidrológica nivel amarillo en la zona hidrológica de Pego-Girona-Gorgos

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VALÈNCIA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la @generalitat activa la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica de Pego-Girona-Gorgos, según ha informado el 112 en su cuenta de X

Asimismo, se insta a los ayuntamientos de la cuenca que activen su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones y Plan Territorial Municipal de Emergencias y que intensifiquen la vigilancia de cauces y puntos conflictivos de acuerdo con la Guía de recomendaciones.

La localidad alicantina de Pego ha acumulado 85 l/m2 de precipitación en solo 45 minutos. A las 13:45 h el núcleo más activo del episodio de lluvias estaba entre Pego y Oliva, según informa Avamet.