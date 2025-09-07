Emergencias remite un aviso especial ante el episodio de lluvias intensas y tormentas

Archivo - Una persona camina bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), ha emitido un aviso especial, en base a la información remitida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé un episodio de lluvias intensas y tormentas que dará inicio este lunes y se prolongará a lo largo del martes.

En este aviso especial, emitido y remitido a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias informa de que este episodio de fuertes precipitaciones afectará a lo largo del lunes y el martes a toda la Comunitat Valenciana, sobre todo en las provincias de Castellón, sur de la provincia de Valencia y norte de la provincia de Alicante, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Así, el lunes se esperan lluvias con intensidades fuertes o muy fuertes (30mm/hora) y acumulados de entre 60 y 80 mm en 12 horas, así como tormentas que vendrán probablemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, principalmente en el entorno sur de la provincia de Valencia y norte de la provincia de Alicante, donde el granizo podría ser grande, según las predicciones de la Aemet.

Se espera, asimismo, que el episodio pierda intensidad durante la madrugada del lunes al martes, reactivándose de nuevo durante la tarde del martes donde podrían darse acumulaciones de más de 100 mm en 12 horas, rachas muy fuertes de viento y/o granizo grande.

Aunque las previsiones apuntan a que la inestabilidad disminuirá durante el miércoles, todavía serán probables chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en el litoral mediterráneo hacia las horas centrales. El escenario descrito, en base a las predicciones de la Aemet, "es bastante probable, aunque la incertidumbre de este tipo de fenómenos hace difícil precisar con exactitud las zonas donde se producirá un mayor impacto".

RECOMENDACIONES A MUNICIPIOS

Ante esta situación, en este aviso especial la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias recomienda a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que emita durante esos días el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat con el objetivo de "activar con antelación sus planes de protección civil y establecer las pertinentes medidas preventivas en sus respectivos ámbitos".

Igualmente, se recomienda que presten atención a los avisos y demás información que emita el Centro de Coordinación de Emergencias, así como proporcionar información de retorno de todos aquellos impactos que se produzcan en su municipio.

También se les aconseja que recuerden a la ciudadanía que debe evitar el estacionamiento y retirar los vehículos de las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orillas de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas con el consiguiente riesgo.

Y se les recomienda que señalicen e impidan el tránsito de vehículos en vados inundables, que informen de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal y que adopten cualquier otra medida adicional recogida en los respectivos planes municipales de protección civil.

La Conselleria de Emergencias e Interior recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la app GVA 112 Avisos.