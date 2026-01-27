La empresa Makyre se perfila para organizar la Feria del Libro de Alicante 2026

Feria del Libro de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha señalado que la empresa Makyre Eventos se perfila para organizar la Feria del Libro de Alicante 2026, tras quedar como la mejor valorada entre las tres que se presentaron a la licitación de este evento literario, que se llevará a cabo en Espacio Séneca.

En su propuesta, Makyre incluye la presencia de autores nacionales con proyección pública y de alicantinos, además de actividades para todos los públicos que dinamicen los días de feria, con el acento puesto "en los más pequeños y en los jóvenes con iniciativas específicas de fomento de la lectura".

Junto a las presentaciones de libros, charlas y coloquios, también incluye música y animación en el exterior del recinto, así como visitas de escolares, según ha informado el consistorio a través de un comunicado.

Así, la empresa deberá aportar la documentación requerida y, si es favorable, se procederá a la adjudicación. En su oferta, Makyre Eventos se ha situado por delante de Grupo 17 Musas y de la Asociación de Creadores y Artistas Palin, que quedó fuera al "no alcanzar la puntuación mínima". En cuanto a la propuesta económica, la entidad se adjudicaría la organización de la feria por 34.606 euros.

El evento de este año será la 56 edición de la Feria del Libro de Alicante y Makyre sería la encargada de organizarla por quinta vez. Cuando el contrato se adjudique, se dará a conocer toda la programación y las fechas exactas de la Feria del Libro de Alicante 2026.