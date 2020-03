Empresarios valencianos niegan desabastecimiento en suministros y piden “tranquilidad y serenidad” ante el coronavirus

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha afirmado este miércoles que no hay "problema de desabastecimiento" en la cadena de suministros, más allá de alguna cuestión puntual, debido a la expansión del coronavirus y ha pedido "tranquilidad y serenidad". "Preocupación tiene que haber pero no más de lo debido porque la situación no está para alarmar", ha subrayado.

Así se ha pronunciado el responsable de la patronal valenciana al ser preguntado por los medios sobre si han detectado alguna incidencia destacada en la llegada de suministros ante la situación generada por el Covid-19. Al respecto, ha apuntado que "la regla mayoritaria es que no hay ningún problema".

"China es un proveedor importante para para la Comunidad Valenciana, pero por sectores tiene menos importancia en muchos más sectores", ha explicado, al tiempo que ha destacado que ahora los empresarios tienen que "aprovechar la oportunidad" para replantearse unas cadenas de suministro "mucho más cercanas".

Está claro, ha proseguido, "que eso cuesta" pero los empresarios tienen la capacidad de reflexionar y pueden aprovechar esta oportunidad, "como lo han hecho muchos sectores, por ejemplo el textil y el juguete, de volver a fabricar en la Comunidad Valenciana o en el territorio nacional".

"Yo creo que esa es una oportunidad que como buenos empresarios no vamos a dejar pasar y lo que sí que le vamos a pedir a los ministerios y a la propia Generalitat es, de alguna manera, incentivos para que se vuelva a producir con capacidad, con innovación, con digitalización, que son los hitos que nos está marcando el mercado", ha agregado.

Además, ha querido trasladar un mensaje de "serenidad y tranquilidad" ante una situación a la que no se está acostumbrado: "No podemos generar más alarmismo del que se está generando".