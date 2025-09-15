El encierro por Palestina alcanza un acuerdo "satisfactorio" con la UV y se compromete a levantar la concentración

Archivo - Acampada propalestina en la UV, en una imagen de archivo - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El personal universitario que participa en el "encierro por Palestina" en el edificio histórico de La Nau de la Universitat de València (UV) ha alcanzado un acuerdo "satisfactorio" con el equipo rectoral de la entidad universitaria, a raíz del cual se compromete a poner fin a la concentración iniciada la pasada semana.

Desde la Red Universitaria por Palestina han confiado en que este acuerdo "dé sus frutos" mediante el grupo de trabajo que se constituirá durante este mes y han hecho hincapié en que se trata de un documento "de mínimos", por lo que han garantizado que continuarán "luchando" en el marco de colaboración con el equipo rectoral.

El acuerdo firmado por ambas partes incluye un total de 10 puntos, el primero de ellos "la condena clara, explícita e inequívoca, sujeta a la legalidad internacional del genocidio en la Franja de Gaza y de las políticas inherentemente genocidas de la colonización de asentamiento, así como de la ocupación, el saqueo, la expulsión y el apartheid llevados a cabo por el estado de Israel en Palestina".

También han acordado constituir un grupo de trabajo mixto con representantes del equipo de gobierno de la UV, del PDI/PTGAS experto en la materia, representantes del nodo UV de la Red Universitaria por Palestina y del estudiantado de la universidad, con el fin de "asegurar el seguimiento de los acuerdos conseguidos, la revisión de nuevas propuestas y su ejecución". El grupo se reunirá con periodicidad mensual.

Además, se han comprometido a dar a conocer "a la totalidad de la comunidad universitaria" las obligaciones contraídas a partir de la publicación de la opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio de 2024 y de "las consecuencias legales que puede tener la colaboración con las universidades, organismos o instituciones israelíes". Esta medida, puntualizan, se realizará "con total transparencia y publicidad" e incluirá su información en la página web de la UV.

ACABAR CON RELACIONES ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y ACADÉMICAS

Por su parte, según establece el acuerdo, la Universitat de València ofrecerá "todo el apoyo institucional" al personal investigador que, con el obligado cumplimiento del derecho internacional, quisiera abandonar un proyecto de investigación vigente en el que participan entidades o instituciones israelíes.

En este sentido, el Rectorado de la UV manifiesta que no ha participado "ni participará en ningún acto académico ni institucional en la organización del cual estén implicadas instituciones israelíes". De hecho, y con el fin de hacer extensivo este posicionamiento al conjunto de la comunidad universitaria, el Consejo de Dirección de la UV propondrá al Consejo de Gobierno adoptar un acuerdo de aplicación" en este ámbito.

Paralelamente, la UV se ha comprometido también a "acabar con aquellas relaciones económicas, financieras y académicas existentes con corporaciones y empresas con complicidad fehacientemente acreditada directa o indirecta en la ocupación, el apartheid, el colonialismo y el genocidio perpetrado por Israel".

Asimismo, la Universidad exigirá a las empresas proveedoras, entidades financieras y a las subcontratadas por estas que declaren en los procesos de contratación que respetan los principios de este acuerdo, al tiempo que revisará los convenios, contratos y acuerdos que contradigan este acuerdo.

ACCIONES A NIVEL EUROPEO

Por otra parte, la UV se compromete a coordinarse con otras universidades y/o instituciones para exigir la "ruptura completa" del Acuerdo de Asociación UE-Israel por incumplimiento del artículo 2 del acuerdo respecto a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho" y, entre otras posibles acciones, firmará un llamamiento urgente para suspender el mencionado acuerdo impulsado por las universidades de Bélgica que "se está extendiendo por Europa".

También exigirá a nivel europeo la puesta en marcha de un programa de colaboración específico, tipo Horizon, que contribuya a "la recuperación de las instituciones académicas palestinas" y se compromete a dar publicidad y actuar "de forma transparente" en el cumplimiento de todos los puntos de este acuerdo.

De su lado, el nodo UV de la Red Universitaria por Palestina se compromete a poner fin al encierro por Palestina en la Universitat de València y a participar "activamente" en el despliegue del acuerdo alcanzado, así como en el desarrollo de actividades y acciones de sensibilidad en la comunidad universitaria ante "el genocidio a Palestina", en un marco de "colaboración institucional".