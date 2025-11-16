Encuentran en buen estado a un hombre perdido en una zona rural de Siete Aguas

VALÈNCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Brigadas Forestales BRIFO del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han encontrado a un hombre de 64 años que se había perdido en una zona rural de la localidad valenciana de Siete Aguas.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, tras conocerse el extravío del hombre, se ha montado un dispositivo de búsqueda con bomberos y el sargento de Requena, un coordinador forestal, una brigada BRIFO del Consorcio y una unidad de bomberos forestales de la Generalitat junto a la Policía Local y la Guardia Civil.

El aviso que alertaba de su desaparición se ha recibido sobre las 11.40 horas y el hombre ha sido finalmente localizado en buen estado por la BRIFO 46. Luego ha sido trasladado hasta su vehículo. El dispositivo movilizado por el Consorcio se ha retirado cerca de las 13 horas.