Un encuentro con la dramaturga valenciana Patrícia Pardo abre la nueva edición del Club Arniches

ALICANTE, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), retoma el proyecto Club Arniches para la temporada 2025-26 en Alicante. La dramaturga valenciana Patrícia Pardo abrirá la nueva edición de esta iniciativa.

Esta actividad promueve el contacto del público con profesionales de las artes escénicas, en un formato de encuentros donde pueden aproximarse al testimonio en primera persona de artistas, directores o escritores vinculados a la programación anual del Teatre Arniches, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

En esta primera edición de la temporada, la novedad es la "complicidad" con la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, de la que el Arniches es una de las "principales sedes", ya que acogerá ocho representaciones.

La delegada territorial del IVC en Alicante, Alicia Garijo, ha subrayado esta colaboración y que esta primera sesión del Club Arniches la protagonice "una profesional valenciana tan talentosa como Patrícia Pardo".

El grupo Club Arniches se reunirá el domingo 16 de noviembre a las 17.30 horas con esta creadora y dramaturga valenciana, cuya obra 'Canviarem bolquers segons el BOE' se representará a las 19.00 horas en el Teatre Arniches, en el marco de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

Las inscripciones para las personas interesadas en participar están abiertas y, una vez confirmadas, podrán adquirir su entrada por seis euros, que incluye el texto de la obra y el encuentro con la autora.

Pardo es creadora de circo contemporáneo en la compañía que toma su nombre, con la que ha cosechado reconocimientos como el Premio IVC al Mejor Espectáculo de Circo 2020 por 'La vaca que riu'. Paralelamente, trabaja como directora y dramaturga para diferentes instituciones y compañías de artes escénicas y como autora tiene más de 20 obras estrenadas.

'Camviarem bolquers segons el BOE' es una comedia que navega, por momentos, entre "el teatro del absurdo anclado en situaciones cotidianas" y el "multiuniverso, donde diferentes personajes conviven a la vez en diferentes situaciones para intentar dar una visión poliédrica de los retos a los que nos enfrentamos desde el principio de la humanidad en esa cosa del cuidar y no morir en el intento".