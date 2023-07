Ens Uneix pide invertir 15 millones en la Vall d'Albaida como requisito para formar gobierno en la Diputación de Valenci

El PSPV se muestra "optimista" tras una reunión "muy positiva", mientras que el PP afirma que ha ido "muy bien"

VALÈNCIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La representante de Ens Uneix en la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, ha asegurado que las negociaciones con el PP y el PSPV para conformar el futuro gobierno de la institución provincial están siendo "difíciles y complicadas", y ha resaltado que desde la formación han planteado a los dos partidos políticos 17 inversiones para la comarca de la Vall d'Albaida que suman un total de 15 millones de euros.

La representante del partido que lidera el alcalde de Ontinyent (Valencia) y expresidente de la institución provincial, Jorge Rodríguez, ha subrayado que desde Ens Uneix buscan "dar estabilidad" al futuro gobierno de la Diputación y, por lo tanto, deben "pensarse muy bien las cosas" a la hora de decidir su apoyo hacia una u otra formación y así determinar el color político de la corporación provincial.

En estos términos se ha pronunciado Enguix este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación, tras reunirse durante esta tarde con las comisiones negociadoras del PSPV y el PP, a quienes ha emplazado a un nuevo encuentro el próximo jueves, 6 de julio.

Entre las inversiones demandadas por Ens Uneix, su representante ha concretado que se encuentran las obras de la carretera de Beniatjar, la carretera de entrada a Bufalí, centros de día para personas mayores o auditorios "para poner en valor la cultura de los pueblos del interior". "Son infraestructuras que lo que hacen es dar vida a la comarca y que la población se asiente en el territorio", ha destacado.

"Consideramos que la Vall d'Albaida es una comarca infrafinanciada y necesitamos esas inversiones para poner en el mapa la importancia que tiene una comarca del interior, que tiene un gran protagonismo en la industria o el comercio, pero que también necesita esa financiación en las infraestructuras, las carreteras, los servicios sociales, etc", ha sostenido.

En este sentido, ha insistido que el objetivo de Ens Uneiz es que la Vall d'Albaida "sea una comarca cada vez más desarrollada, cada vez con un potencial más grande". "Y por eso necesitamos que la Diputación, que siempre hemos dicho que es el ayuntamiento de los ayuntamientos, nos ayude", ha subrayado.

PSPV, "OPTIMISTA" TRAS UNA REUNIÓN "MUY POSITIVA" Y "PRODUCTIVA"

Por su parte, el coordinador del PSPV-PSOE en las negociaciones para la Diputación de Valencia, Eloy Hidalgo, ha valorado que, aunque las negociaciones son "complejas", la reunión celebrada este lunes ha sido "muy positiva". "Cuando uno tiene voluntad de trabajar y de llegar a un acuerdo hay que bajar al detalle y eso nunca es sencillo, pero consideramos que ha sido productivo", ha añadido.

En esta línea, Hidalgo se ha mostrado "optimista". "Sabemos que no hay nada hecho, pero tenemos la voluntad de seguir teniendo esta institución al servicio de la gente y estamos bajando al detalle", ha aseverado, y ha abogado por mantener "siempre la línea de continuar con esta Diputación nueva que se inició en 2015 por parte de Jorge Rodríguez y que continuó después Toni Gaspar".

El representante socialista ha afirmado que ambas formaciones van a "seguir hablando y estudiando las propuestas, siempre con un tono muy positivo, con voluntad de llegar a un acuerdo, de conseguir acuerdos estables y que al final se consiga una Diputación al servicio de las personas".

"Son unas conversaciones complicadas, intensas, duras, pero no hay otra forma de llegar a un acuerdo estable sino es bajando al detalle y conociendo de antemano el camino que queremos recorrer juntos, tanto Ens Uneix, Compromís como nosotros", ha insistido, y ha apuntado: "Estamos aún en camino, estamos en un proceso de negociación y con todas las reservas del mundo, con todo el respeto a la negociación posible, pero somos optimistas".

PP VE "TOTALMENTE LÓGICAS" LAS INVERSIONES DE ENS UNEIX

El presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha recalcado que la reunión de este lunes ha ido "muy bien", en la "misma línea" que el encuentro anterior. "Hemos estado hablando más concretamente", ha celebrado.

En concreto, ha subrayado que se trata de 17 inversiones que, ha aclarado, "no son el problema". "Al final son inversiones que tienen sentido común, que serían para mejorar la comarca, igual que para mejorar el resto de comarcas", ha agregado.

Mompó ha defendido que se necesita una Diputación de Valencia "comarcalista". "Necesitamos una diputación que ayude a mejorar a nuestros pueblos y, en este caso, La Vall Ens Uneix como partido comarcalista de la Vall d'Albaida obviamente ha pedido por su comarca", ha manifestado, al tiempo que ha insistido que se trata de "unas pretensiones y unas inversiones" que desde el PP ven "totalmente lógicas".

VOX, UNA "LÍNEA ROJA"

En cuanto a los límites establecidos por Ens Uneix, que han establecido a Vox como la "línea roja", Enguix ha declarado que "está claro" que su formación "no quiere formar parte de un gobierno" en el que esté este partido. "Nosotros somos un partido demócrata, somos un partido que defiende los derechos y las libertades de las personas", ha reivindicado.

"Estamos viendo unas manifestaciones en los últimos días que lo que hacen es ir en contra de lo que desde Ens Uneix defendemos, sobre todo en cuanto a defender los derechos, las oportunidades y las libertades de toda la población", ha agregado al respecto.

Asimismo, ha señalado que "está claro que el PP por ahora necesita ese apoyo de Vox", pero ha remarcado que desde Ens Uneix les han pedido a los 'populares' que "se mojen y trabajen para ver si hay otra opción de formar gobierno". "Ellos han venido a hablar con nosotros y nos hemos dicho cuáles son nuestras condiciones. Y de ahí no bajamos", ha concluido.

Sobre esta cuestión, Mompó ha asegurado que "no es necesario que Vox esté en el gobierno (de la Diputación) para poder tirar adelante". "Es una cosa que hemos mantenido desde el principio", ha apuntado.

"Las normas del juego no las ponemos nosotros, las normas del juego son las que son; y obviamente para aprobar cosas que tengan que pasar por el pleno hace falta la mayoría absoluta y eso es evidente. Igual de evidente que no es necesario que Vox esté en el gobierno para poder tirar adelante", ha resaltado.

"Lo que es obvio es que cuando no gobiernas, cuando no obtienes la mayoría absoluta no puedes gobernar en mayoría. Lo que no puede ser es querer gobernar como si hubieras tenido la mayoría absoluta y el apoyo de esa mayoría necesaria para poder gobernar cuando no la tienes", ha continuado, y ha aseverado que el PP "está preparado para afrontar la situación que han querido los valencianos y es la que hay que admitir".