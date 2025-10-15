Ensolab vuelve a situar a Alicante en el "centro" de la música electrónica experimental del 23 al 25 de octubre

Archivo - Juanita & Paupi participarán en la novena edición de Ensolab este octubre en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

Ensolab regresa a la ciudad de Alicante "como un espacio consolidado para la música electrónica experimental y el arte digital". En su novena edición, que se celebrará en el Centro Cultural Las Cigarreras del 23 al 25 de octubre, el festival mantiene su vocación de ser un "centro" y un "punto de encuentro para la investigación sonora y la innovación tecnológica en diálogo permanente con el público".

Los artistas que participarán en esta edición son Víctor Izquierdo, Manuel Pinazo, Pablo Ferrer, Animatek (Javier Melgar), Iannis Anisakis, AZ-Rotator, Horma & Azael Ferrer y Juanita & Paupi, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El proyecto, impulsado desde Alicante y "reconocido ya en la escena nacional por su apuesta por la música electrónica de vanguardia", cuenta con el patrocinio, organización y colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante y del Centro Cultural Las Cigarreras como organizadores principales y la colaboración de Cervezas Alhambra.

Este año se incorpora el Escenario Caja Gris, que acogerá "dos de las grandes novedades" de la novena edición: el Desguace Sonoro y las Rare Sessions. El primero es un "mercadillo alternativo" pensado para la comunidad musical donde intercambiar, vender o dar nueva vida a sintetizadores, cajas de ritmos, pedales, vinilos, módulos, camisetas y todo tipo de rarezas electrónicas.

Por su parte, las Rare Sessions son "un laboratorio colectivo de experimentación sonora" donde artistas y asistentes comparten creatividad en un formato más libre.