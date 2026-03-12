Un "entierro festivo" al estilo Nueva Orleans reivindica en Sala Repvblicca su ampliación de aforo

La Sala Repvblicca de Mislata (Valencia) ha celebrado en la tarde de este jueves un "entierro festivo" y simbólico para "seguir reivindicando la ampliación de su aforo a lo que marca la ley". - RUBEN SALCEDO GIL

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Repvblicca de Mislata (Valencia) ha celebrado en la tarde de este jueves un "entierro festivo" y simbólico para "seguir reivindicando la ampliación de su aforo a lo que marca la ley".

Tras permanecer cerrada durante 2024 por un conflicto administrativo en torno al aforo --"una situación que generó una fuerte reacción del sector cultural y que contó con el respaldo de resoluciones judiciales favorables", inciden los responsables del espacio-- la sala retomó su actividad a principios de 2025. Ahora, un año después, ha transformado aquella experiencia en "memoria compartida y celebración colectiva".

Con este objetivo, el acto ha adoptado la forma de un "entierro festivo" al estilo de Nueva Orleans, una Second Line Parade encabezada por el reconocido colectivo Sedajazz, uno de los referentes del jazz en València, que marcará el ritmo y abrirá el baile. "Una manera simbólica de despedir una etapa difícil transformando la incertidumbre en ritmo, comunidad y celebración colectiva", remarcan.

La Federación Valenciana de la Industria Musical (FEVIM) ha participado en esta marcha reivindicativa, que se ha completado con el descubrimiento de una placa con los nombres de los 45 artistas que no pudieron actuar durante el año 2024 por el cierre decretado por el consistorio mislatero.

Esta entidad recuerda que el pasado mes de noviembre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Valencia estimó el recurso de la sala y declaró nula la orden de clausura de Repvblicca. El consistorio basó su actuación en motivos de seguridad y falta de documentación.

Sin embargo, apunta la federación, la citada sentencia señala defectos en el procedimiento administrativo ya que la decisión del Ayuntamiento no fue ratificada en el plazo pertinente por la Generalitat Valenciana. Asimismo, la justicia consideró que se omitió el trámite de audiencia para que la empresa pudiera evitar el cierre.

"BLOQUEO INJUSTIFICADO"

Según la FEVIM, la clausura se dio por un "bloqueo injustificado" que "puso en riesgo la continuidad de uno de los espacios culturales más importantes del área metropolitana de Valencia".

Así, el representante de la Federación, Armand Llàcer, ha afirmado, en un comunicado, que cada concierto que se ha tenido que cancelar representa "mucho más que una fecha" y supone "un daño cultural, económico y comunitario muy importante".

Igualmente, ha aseverado que Repvblicca también es "un lugar de trabajo para músicos, técnicos, promotores, personal de producción, comunicación y personal de sala".

Ante esta situación, la FEVIM solicita al Ayuntamiento de Mislata que "resuelva la cuestión de manera definitiva a través del diálogo" e insiet en solicitar que se recalifique el aforo del local de acuerdo con la normativa vigente.