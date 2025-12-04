Entra en servicio la subestación eléctrica de Sagunt que abastecerá al polo industrial de la gigafactoría

Subestación Saguntum 220kV - RED ELÉCTRICA

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica, la filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, ha culminado las obras y puesta en servicio de la nueva subestación Saguntum 220kV en Sagunt (Valencia).

Se trata de "una instalación determinante para el suministro eléctrico del nuevo polo industrial que se desarrolla en el municipio, y una palanca para la dinamización económica y la creación de empleo de la provincia de Valencia y de la Comunitat Valenciana en su conjunto", ha destacado en un comunicado. Cabe recordar que PowerCo (Grupo Volkswagen) construye aquí su gigafactoría de celdas de baterías.

Con una inversión total cercana a los 62 millones de euros, el conjunto de nuevas infraestructuras de la red de transporte en Sagunt --que incluirá otro parque eléctrico de 400 kV anexo al que ahora se pone en servicio-- permitirán dar viabilidad a las importantes inversiones de la industria automovilística anunciadas en Sagunto, ligadas a la transformación de la movilidad.

La ejecución de la subestación eléctrica, por parte de los equipos de Red Eléctrica, ha supuesto "un desafío que se ha desarrollado en tiempo récord", ha expuesto la compañía. La nueva subestación fue incluida en las modificaciones de la Planificación eléctrica vigente, aprobadas en abril del año pasado por el Consejo de Ministros.

Inmediatamente después, Red Eléctrica inició el proceso de tramitación del proyecto, tras haber adelantado toda la ingeniería de redacción del mismo y los estudios ambientales.

Los trabajos comenzaron con el movimiento de tierras en diciembre de 2024. El resultado es que la subestación está energizada, disponible ya para la conexión de la nueva demanda industrial prevista, solo 20 meses después de su inclusión en la citada Planificación.

Esta actuación está incluida en el listado de proyectos financiados por la Unión Europea - NextGenerationEU - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.