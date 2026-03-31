El equipo de Catalá reconoce la labor del colectivo vecinal tras censurar distintas entidades las palabras de Olano

Imagen del pleno ordinario de marzo 2026 celebrado en el Ayuntamiento de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de València, presidido por María José Catalá (PP) y formado por PP y Vox, ha expresado este martes, en el pleno ordinario de marzo, su reconocimiento y el del resto del consistorio al "trabajo histórico y actual del movimiento vecinal en favor del conjunto de los barrios y pedanías de la ciudad" y ha reafirmado así el papel de las entidades que representan a los ciudadanos "como interlocutor legítimo y parte esencial de la participación democrática".

En la sesión plenaria han intervenido 15 entidades y colectivos ciudadanos, entre ellas la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y a la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024, así como asociaciones de vecinos de distintos barrios de la capital valenciana y de la Federació d'Associacions Veïnals de València.

El ejecutivo local ha manifestado ese reconocimiento después de que el concejal de Grandes Proyectos y Contratación, José Marí Olano (PP) señalara, en el pleno del consistorio del pasado mes de febrero, que "las asociaciones de vecinos son asociaciones de vecinos, no son los vecinos".

"No representan a los vecinos. Son unos señores que se han reunido y han decidido que son las asociaciones de vecinos, pero no representan a los vecinos. Yo soy vecino de una calle de València y no tengo ni puñetera idea de cuál es la asociación. A mí nunca ha venido la asociación de vecinos, de mi calle, de mi barrio, de mi distrito, a preguntarme mi opinión o a decirme qué quiere hacer por mí", expuso el edil.

Asimismo, Marí Olano manifestó que las asociaciones de vecinos "no codeciden". "Aquí decidimos nosotros. Me refiero a nosotros y votando", añadió el responsable municipal. Todas las entidades ciudadanas que han participado en la sesión plenaria han condenado y rechazado las manifestaciones de este edil y han defendido el trabajo y la labor de los movimientos vecinales y ciudadanos para mejorar la calidad de vida y la convivencia, fomentar la cohesión y mediar con las administraciones.

Tras esas palabras y las críticas hacia el concejal emitidas por el movimiento vecinal de la capital valenciana y por la oposición en el consistorio formada por Compromís y PSPV-PSOE, la primera de estas formaciones ha presentado en la sesión plenaria de este martes una moción en "defensa del movimiento vecinal, la participación ciudadana, el buen gobierno y el respeto institucional".

El acuerdo adoptado en esta sesión plenaria ha surgido a partir de la moción alternativa que el ejecutivo de la ciudad ha presentado a la iniciativa planteada por Compromís. La propuesta del gobierno ha salido adelante con los votos a favor de sus integrantes, PP y Vox, y en contra los de la oposición que forman Compromís y los socialistas, dado que no se aludía a Marí Olano y que no se ha reprobado a ese concejal.

Al concluir las intervenciones de las entidades y asociaciones ciudadanas para rechazar las palabras de Marí Olano, se ha dado paso al debate de la moción de Compromís. En él han intervenido únicamente la edil de esta formación Lucía Beamud y el concejal del PSPV-PSOE Borja Santamaría, dado que no ha tomado la palabra ningún integrante del ejecutivo local. Al acabar las intervenciones de Beamud y Santamaría, la alcaldesa ha dado paso a la votación y ha salido adelante la alternativa del equipo de gobierno.

La decisión impulsada por el ejecutivo que lidera María José Catalá recoge también su voluntad de "continuar con la relación de permanente diálogo, atención y colaboración que el gobierno municipal viene manteniendo con el tejido asociativo de la ciudad y, en particular, con las asociaciones vecinales presentes en sus distintos barrios y pedanías, así como con la Federación de Asociaciones Vecinales".

"PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA"

Igualmente, se ha acordado "seguir impulsando y garantizando los cauces e instrumentos de información pública, participación ciudadana y transparencia previstos en la normativa municipal y, en cualquier otra que resulte de aplicación, como herramientas de buen gobierno, cohesión social y mejora de las políticas públicas".

En el pleno han intervenido para rechazar las manifestaciones de José Marí Olano entidades vecinales como la Federació d'Associacions Veïnals de València y las asociaciones de vecinos de Campanar, Malilla, San Marcelino, San Antonio-Zaidia, El Palmar, Dehesa Distrito 26, Torrefiel, La Torre, La Roqueta, Abastos-Finca Roja y Patraix.

A estas se suman la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana, Cuidem la Raïosa, CCOO, la AFA del CEIP Alejandra Soler, la Plataforma per Russafa e Intersincal Valenciana. Esta última entidad ha cedido su turno a la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y a la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024.

Las representantes de estas dos entidades, Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, respectivamente, han remarcado el papel de la "sociedad civil organizada". La primera de ellas ha considerado "necesario" cualquier espacio de coordinación institucional para la reconstrucción y ha defendido "la coordinación, la comunicación y el trabajo conjunto entre administraciones", pero ha subrayado que "no todo vale".

Álvarez ha manifestado que se requiere "responsabilidad, coherencia, voluntad real de cooperación, transparencia y rendición de cuentas", al tiempo que ha expresado "preocupación" por "el nombramiento de José Marí Olano como representante de la ciudad de València en la comisión mixta de reconstrucción" tras la dana.

"UN GRAN ERROR"

"Este nombramiento es un gran error. La reconstrucción es también una cuestión de confianza y no se puede situar en una comisión de esta importancia a una persona que ha cuestionado públicamente la legitimidad de las asociaciones vecinales y su representatividad. No se puede construir diálogo desde el menosprecio al diálogo", ha expuesto, además de mostrar apoyo a las "quejas" expresadas por los colectivos vecinales.

Por su lado, Gradolí ha señalado que "la participación es una garantía de calidad democrática y de eficacia en las políticas públicas". "Cuando las asociaciones vecinales alzan la voz, no están molestando, están aportando y construyendo. Y cuando esas voces son desacreditadas se debilita la democracia", ha indicado a Marí Olano.