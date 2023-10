Los equipos médicos del SAMU reaniman a 1.419 pacientes en parada cardíaca durante este año

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los equipos médicos del SAMU han realizado durante este año maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada a 1.419 pacientes que estaban en parada cardiorrespiratoria.

Con el fin de concienciar a la ciudadanía de la importancia de actuar en los primeros instantes cuando se presencia una parada cardíaca, la Conselleria de Sanidad, a través del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV), ha llevado a cabo una jornada simultánea en las tres capitales de provincia para conmemorar el Día Mundial contra la Parada Cardíaca, que se celebra cada 16 de octubre.

Mediante esta iniciativa, profesionales del SESCV han enseñado a adultos y a niños y niñas a realizar el masaje cardíaco o la reanimación cardiopulmonar básica; el uso del Desfribilador Automático (DEA) y la maniobra de Heimlich, para evitar que un atragantamiento derive en parada cardiorrespiratoria, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Además, a los niños y niñas se les ha dado una formación específica para que sepan cómo alertar a los servicios de Emergencias, a través del 112, al tiempo que se les ha trasmitido la importancia de la cadena de supervivencia a través de diversas actividades y juegos.

Las personas que han participado en estas jornadas han podido presenciar un caso simulado de parada cardíaca en vía pública; desde el aviso, hasta la llegada de los servicios de emergencia.

El SESCV ha desplegado varios recursos móviles para dar a conocer a niños, niñas y adultos el interior. Así, han podido acceder a una ambulancia del SAMU (Servicio de Ayuda Médica Urgente), una unidad de SVA (Soporte Vital Avanzado) de Enfermería, una ambulancia de SVB (Soporte Vital Básico), un vehículo EMV (Emergencia de Múltiples Víctimas), una unidad VIR (Vehículo de Intervención Rápida) o un vehículo de comunicaciones y coordinación.

PROTOCOLO RCP TELEFÓNICA

En el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) se atienden al día una media de 17 llamadas tipificadas como parada cardiorrespiratoria.

Cualquier persona puede salvar una vida si se actúa con rapidez ante una parada cardíaca, según ha señalado la Generalitat, que ha recalcado que esa intervención inicial es "crucial" para la supervivencia. "Tanto es así que las investigaciones avalan que se puede aumentar las posibilidades de supervivencia en más del 50 por ciento", ha señalado.

Cuando alguien es testigo de que otra persona está sufriendo una parada cardíaca, ha de saber que si se conoce la técnica del masaje cardíaco se debe iniciar inmediatamente. Pero en caso de no conocerla, la Conselleria de Sanidad dispone de un protocolo de reanimación cardiopulmonar telefónica, mediante el que un profesional del CICU da las indicaciones necesarias.

Ante una situación así, lo primero es llamar al 112 y entonces se activa el protocolo. A partir de ese momento, con la ayuda de un o una médico coordinadora del CICU, el o la acompañante del paciente pueda realizar el masaje cardíaco aunque no se tengan conocimientos previos.

Desde el CICU se dan las indicaciones para marcar el ritmo de las compresiones y se permanece en contacto telefónico con el acompañante, hasta que llega la unidad del SAMU. Una vez en el lugar, el equipo médico del SAMU continuará con la reanimación cardiopulmonar avanzada y las técnicas de recuperación necesarias para lograr la estabilización del paciente y poder proceder a su traslado al centro hospitalario correspondiente.

Un 60 por ciento de las personas que han alertado al 112 sobre una posible parada cardíaca han accedido a realizar la reanimación cardiopulmonar básica asistidos por un o una profesional del CICU. En el 40% de los casos restantes, no se iniciaron las maniobras, bien porque no procedía en esos casos o bien porque el testigo que alertaba ya sabía hacer las maniobras o declinó hacerlas por no sentirse capacitado.