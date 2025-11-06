El Escalante dedica el mes de noviembre a la infancia durante la celebración de su 40 aniversario

El Escalante continúa en su 40 aniversario con un mes de noviembre dedicado a la infancia - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Escalante, proyecto teatral de la Diputació de València, sigue conmemorando su 40 aniversario con una programación que llenará el mes de noviembre de historias para la infancia.

Así, el público podrá disfrutar de compañías "de primer nivel" en el escenario del CC la Nave 3 Ribes del Parc Central de València, como la compañía Anita Maravillas, Zero en Conducta y La Petita Malumaluga, según ha informado la corporación provincial a través un comunicado.

La diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, ha destacado que el Escalante conmemora sus cuatro décadas "por todo lo alto, con un balance muy positivo tras el primer mes de programación de este aniversario, que ha alcanzado los 7.000 espectadores".

La compañía Anita Maravillas, que ya visitó el Escalante el pasado año con el espectáculo 'Las Cotton', regresa con 'La maestra', una puesta en escena para niños a partir de seis años que destaca por su "cuidada estética artesanal" y por la "expresividad" de sus títeres y objetos.

La propuesta dirigida por Iván Alonso combina teatro visual, música original de Fran Lasuen y una iluminación envolvente diseñada por Ion Chávez, "para construir un universo que emociona tanto a niños como a adultos". La compañía, ganadora del Premio FETEN 2024 al Mejor Espacio Escénico, se subirá al escenario de la Nave 3 Ribes este sábado 8 de noviembre a las 17.30 horas, y el domingo día 9 a las 11.30 horas. También habrá pases escolares del 4 al 7 de noviembre.

Por su parte, 'La tempesta' es una poética fábula sobre la sensibilidad y las emociones galardonada con el Premio FETEN 2025 al Mejor Espectáculo de Títeres. La nueva creación de la compañía Zero en Conducta invita a acompañar a un héroe cotidiano que no busca poderes ni conquistas, sino algo mucho más profundo, aprender a aceptar sus emociones.

Concebida por José Puchades Putxa y Julieta Gascón, la obra --recomendada para niños mayores de ocho años-- propone una mirada renovada sobre la sensibilidad de vivir las emociones sin prejuicios. Asimismo, tres intérpretes --Iona Balcells, Victoria Mínguez y Ramón Ródenas-- actúan en escena, dando vida a un universo de personajes diversos y empáticos.

La puesta en escena será en el Parc Central el 22 de noviembre a las 17.30 horas, y el 23 de noviembre a las 11.30. Los pases para escolares serán del 18 al 21 de noviembre a las 10.30 horas.

'MARCELINE'

Además, el espectáculo inmersivo 'Marceline', de La Petita Malumaluga, rinde homenaje al mítico payaso Marcelino Orbés, pionero del clown contemporáneo, con una pieza de danza y música pensada para la primera infancia.

La propuesta, "sensible y llena de ternura", fusiona la danza contemporánea y la música barroca con un cuarteto de cuerdas, una bailarina y una soprano en una escenografía poética. El público, sentado sobre el escenario, también formará parte de esta propuesta, que cuenta la historia del artista de circo nacido en España y que fue referente de Charles Chaplin y Buster Keaton.

Igualmente, la obra, dirigida por Eva Vilamitjana y Albert Vilà, llegará a la Nave 3 Ribes del Parc Central el 29 de noviembre a las 17.00 y a las 18.30 horas; y el 30 de noviembre a las 11.00 y a las 12.30. Los pases para escolares serán los días 27 y 28 de noviembre a las 10.00 y a las 11.15 horas.

7.000 ESPECTADORES EN OCTUBRE

La diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, ha destacado que el Escalante "continúa celebrando" su 40 aniversario "al servicio de la infancia, la juventud y las artes escénicas con grandes puestas en escena". Asimismo, ha reiterado que "cerca de 7.000 espectadores" han asistido a las funciones del mes de octubre; un total de siete espectáculos diferentes que se han podido ver en el Teatre Principal de València y en la Nau Ribes.

La temporada del Escalante dio comienzo con dos musicales valencianos de producción propia, como son 'L'aneguet Lleig', de Albena Teatre, y 'Tot eixirà malament i serà perfecte', de Infinito teatro, "dos propuestas de excelente calidad que han sido un rotundo éxito", ha apuntado Gil.

En este sentido, ha señalado que la nueva temporada escénica se caracteriza por su "gran diversidad en formatos, lo que permitirá acercar al público el teatro en todos sus lenguajes".