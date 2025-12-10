Escena Erasmus llega al Teatre Arniches este viernes con una obra sobre la dana

Archivo - Escena Erasmus - GVA - Archivo

ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ofrece este fin de semana en el Teatre Arniches de Alicante obras de compañías valencianas. En este sentido, ha apuntado que se ha reprogramado 'Afectuosamente suyo, Jack el Destripador', tras su aplazamiento por la alerta roja en el mes de octubre. Además, este viernes acoge el proyecto Escena Erasmus con una obra sobre la dana de 2024.

Así lo ha destacado la institución cultural en un comunicado, en el que ha detallado que vuelve a colaborar con la Universitat de València (UV), ofreciendo sus espacios para la exhibición de proyectos realizados por Escena Erasmus, una experiencia donde jóvenes de diversas nacionalidades se encuentran en un escenario.

'Un instante de belleza' toma como punto de partida la catástrofe de la dana de 2024 en Valencia, donde las aguas arrasaron todo a su paso, dejando atrás un terrible paisaje de pérdida y desolación. Sin embargo, en medio del caos y la destrucción hubo instantes de belleza: hileras de voluntarios, campañas solidarias, profesionales llegados de todo el mundo.

La pieza hace un recorrido por esos momentos a través de textos de Carles Alberola, Carmen Amoraga, Máximo Huerta, Maria Andrés, Joaquín Camps, Marta Toso, Jaime Millás, Sara Olivas, Sergio Serrano y Anna Marí. Será el viernes 12 de diciembre a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.

Por otro lado, el domingo 14, a las 18.00 horas, la compañía valenciana Yapadú presenta 'Afectuosamente suyo, Jack el Destripador', de Ignacio García May, dirigida por Javier Sahuquillo, y con Toni Misó, Raúl Ferrando, Lula Heredia y David Kelly en el escenario.

Esta pieza, ambientada a finales del siglo XIX, pone el foco en el "primer asesino mediático de la historia" y en una teoría sobre lo que pudo pasar. "Sabemos que la estrategia más utilizada por quienes de verdad mandan en el mundo es la misma dirección, esto es, obligarnos a mirar hacia un determinado lugar para que dejemos de prestar atención a lo que realmente importa. No digo que lo que cuento en la obra que van ustedes a ver sea la verdad, pero estoy seguro de que lo que sucedió fue algo parecido", ha añadido García May.