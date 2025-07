Los escoceses Biffy Clyro recalarán en febrero en el Roig Arena

VALÈNCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda Biffy Clyro actuará el 3 de febrero de 2026 en el Auditorio del Roig Arena, el futuro recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig, según ha informado el auditorio en un comunicado.

Formada en Kilmarnock (Escocia) en 1995 por Simon Neil (voz y guitarra), James Johnston (bajo) y Ben Johnston (batería), Biffy Clyro comenzó su andadura navegando entre el grunge y el post-hardcore.

A través de nueve álbumes de estudio, el más reciente, 'The Myth of the Happily Ever After', publicado en 2021, la banda se ha consolidado como uno de los referentes del rock británico contemporáneo. Éxitos como 'Mountains', 'Black Chandelier' o 'Many of Horror' sonarán en Roig Arena el próximo 3 de febrero, como también lo harán los temas de 'Futique', el nuevo álbum que Biffy Clyro lanzará el 26 de septiembre.

El grupo ha preparado un pequeño adelanto para sus seguidores, materializado en el lanzamiento de 'A Little Love', una canción que explora la creación de vínculos emocionales y el esfuerzo de cuidar los lazos afectivos. Las entradas para el concierto de Biffy Clyro saldrán a la venta el viernes, 31 de julio, a las 11 horas en la web www.roigarena.com.