Escola alega contra el cambio de currículum de Bachillerato y critica una "clara censura de autores"

IMAGEN DE RECURSO DE ESTUDIANTES DE BACHILLERATO - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Escola Valenciana ha hecho público un documento de alegaciones al proyecto de decreto que modifica la ordenación y el currículum de Bachillerato en la Comunitat donde, entre otras cuestiones, reprocha una "clara censura de autores", puesto que en las propuestas de lectura guiada "se excluyen deliberadamente autores y autoras del ámbito lingüístico catalán y balear".

Además, la entidad cívica ofrece estos razonamientos como "recurso público" y "guía práctica" para que cualquier persona o entidad puedan presentar sus propias alegaciones dentro del plazo, abierto hasta el próximo 17 de abril.

El documento, elaborado por Jaume Fullana y presentado, primeramente, por CAPPEV-Marina Alta, se ha preparado "con vocación pública", ya que "servirá porque cualquier persona, entidad o centro educativo tenga una base para presentar sus propias enmiendas ante la administración", inciden.

Desde Escola critican, además, que la Generalitat haya sacado a consulta pública esta modificación "tan importante para los centros justo el día en que inician las vacaciones escolares de Pascua".

La entidad lamenta "el veto a los autores del resto de territorios catalanohablantes", que califica como "una muestra de las políticas de 'desculturación'": "Sus acciones no son casuales. Esta es un más de los intentos de invisibilizar nuestra lengua y cultura, así como los lazos innegables con otros territorios", aseveran.

Escola Valenciana considera que la propuesta de la Conselleria de Educación presenta "deficiencias e incoherencias significativas" que afectan directamente la calidad del sistema educativo valenciano, y "especialmente al tratamiento de la lengua propia".

Al respecto, la presidenta de la entidad, Rosanna Martínez, afirma que esta reforma "no responde a ninguna motivación académica o pedagógica", sino que "se enmarca dentro de una estrategia clara de fragmentación del catalán y de manipulación ideológica".

El documento presentado por CAPPEV-Marina Alta señala factores como la "minorización del valenciano con el uso de categorías geográficas restrictivas para el valenciano", mientras que estas son "extensivas para el castellano", lengua a que se refieren repetidamente como "española" y "hispánica".

Los impulsores de estas alegaciones encuentran asimismo una clara "censura de autores", puesto que en las propuestas de "lectura guiada se excluyen deliberadamente autores y autoras del ámbito lingüístico catalán y balear".

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

También denuncian "falta de transparencia", porque se hace referencia en un "estudio detallado" al que no se ha proporcionado acceso, recortes en la autonomía de los centros y en materias e, incluso, "una modificación en la materia de Historia de España donde se prioriza determinados tipo de terrorismo en detrimento otros, alejarse del deber de memoria democrática".

Desde la coordinadora y Escola pretenden que estas alegaciones sean un "recurso público", una "guía práctica" porque cualquier persona o entidad puedan presentar sus alegaciones.

La entidad cívica hace un "llamamiento a la participación activa de toda la sociedad para defender un currículum coherente y respetuoso con nuestra lengua".