Escola critica la Ley de Libertad de Educativa: "Hay decisiones arbitrarias que vulneran derechos lingüísticos"

Varias personas con pancartas, durante una rueda de prensa en una protesta por el no inicio del curso, frente a los barracones de Ceip Lluis Vives y la Escuela Infantil Ausiàs March de Massanassa, a 8 de agosto de 2025, en Massanassa. - Jorge Gil - Europa Press

Asegura, en el inicio de curso, que "el porcentaje de votación por el valenciano en la consulta es superior a la oferta de aulas"

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Escola Valenciana asegura que "la mal llamada" Ley de libertad educativa, que se aplicará de manera completa por primera vez en el curso escolar que arranca este lunes en la Comunitat, "genera una oleada de incertidumbre, malestar y discriminación hacia el alumnado que elige el valenciano". "En el nombre de la libertad se han tomado decisiones arbitrarias que vulneran los derechos lingüísticos fundamentales".

Así lo ha manifestado Elisabet Garcia, de Escola Valenciana, durante la rueda de prensa que esta entidad ha ofrecido junto a la Confederación de AFA Gonzalo Anaya en Massanassa (Valencia) con motivo del arranque de las clases.

Esta portavoz ha explicado que, según el informe de los "datos reales" que están preparando las UEM de las universidades de Alicante y València y que se presentará próximamente, "el porcentaje de votación por el valenciano a la consulta, es superior a la oferta de aulas", motivo por el cual posamos en entredicho los datos que ha facilitado la Conselleria de Educación.

"Esta consulta, que nunca se tendría que haber realizado, ha abierto la puerta a decisiones arbitrarias que vulneran derechos lingüísticos fundamentales. Muchas familias han visto cómo su elección del valenciano no ha sido respetada, incluso en casos donde el valenciano ha sido la opción mayoritaria y contradiciendo la misma norma impulsada por el Consell", ha denunciado.

"Es el caso, por ejemplo, --ha continuado-- de le familias que la entidad ha acompaña desde que empezó el proceso. Esta situación se añade a un contexto marcado por una clara ofensiva política contra la lengua propia a todos los ámbitos, no solo el educativo. Ante esta situación, las familias disponen de los recursos proporcionados por Escola Valenciana, que inician el camino hacia el recurso de alzada y, si hace falta, ir a la justicia. Ahora, con el inicio de curso, muchas familias se están encontrando con una situación que vulnerados sus derechos, por lo cual, ofrecemos nuestro apoyo".

Además, Escola rechaza la instrucción de inicio de curso, en aplicación de la norma, que permite al alumnado elegir la lengua de los exámenes en asignaturas no lingüísticas, aunque la materia se imparta en valenciano, lo que, a su parecer, supone que "se continúa despreciando la lengua".

"Esta medida desvirtúa el modelo educativo plurilingüe, vacía de contenido el uso del valenciano como lengua vehicular y lo convierte en opcional. Supone un paso atrás en la normalización lingüística y favorece la sustitución del valenciano por el castellano en el ámbito académico, rompiendo la coherencia pedagógica y creando desigualdades entre el alumnado", argumentan.

Además, apuntan, "carga todavía más al profesorado y no responde a ninguna necesidad educativa real, sino a una voluntad política que ignora la función social y formativa de la escuela en la protección de las lenguas minorizadas".

Por estos motivos, exige a la administración que "se respete la lengua vehicular de cada asignatura, tal como establece el proyecto lingüístico de centro, y que se retire esta instrucción para ser contraria en una educación pública, de calidad y arraigada en el territorio".

Escola Valenciana y la Confederación de AFA Gonzalo Anaya, con el apoyo de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, reclaman "la dimisión del 'president', Carlos Mazón, y del conseller de Educación José Antonio Rovira, como responsables de un grave deterioro educativo".

"EL CURSO DEL CAOS"

En línea similar, Famílies pel Valencià ha hecho público un comunicado en el que augura que la Ley de Libertad Educativa "tendrá efectos en todos los niveles educativos desde Infantil hasta Bachillerato y este será el curso del caos organizativo y de la persecución del valenciano".

El colectivo considera que los resultados de la consulta sobre la lengua base "han generado un caos en los centros educativos y que son muchas las familias que se han quedado sin poder matricular sus hijas e hijos en valenciano, sobre todo en las zonas de predominio lingüístico castellano donde la Conselleria no ha respetado el resultado de la consulta y ha demostrado que el arrinconamiento del valenciano era el verdadero objetivo de la nueva ley educativa".

Para Famílies pel Valencià, "la carencia de criterios pedagógicos de la ley está provocando, además, el caos organizativo en los centros puesto que se están produciendo desequilibrios importantes en aquellos cursos donde hay aulas en lenguas diferentes".

La asociación mantiene que se están producir "casos de centros donde todo el alumnado con Necesidad Educativas de Apoyo Educativo está en el mismo aula, centros donde la diferencia de género entre dos aulas es muy grande, centros donde hay un gran desigualdad en la ratio de los grupos y, por tanto, la atención no será la misma, generando así desigualdades educativas que se podrían evitar o familias que quieren que sus hijos e hijas vayan con sus compañeros y compañeras de clase y que ahora los han separado".

Estos ejemplos, según la entidad, ratifican que "esta es una ley que ha dejado de lado los criterios pedagógicos para crear un problema lingüístico ficticio y que no existe en las aulas, tal y como lo demuestran los resultados de la consulta en las comarcas valencianohablantes y muy especialmente en los centros públicos".

Por eso, desde la asociación vuelven a pedir la retirada de la Ley de Libertad Educativa y hacen un llamamiento a las familias para "seguir defendiendo el valenciano en la escuela, en todos sus ámbitos".