El escritor castellonense Vicent Gascó Villanueva, XXVI premio de narrativa breve 'Josep Pascual Tirado'

CASTELLÓ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón otorgará el XXVI premio de narrativa breve 'Josep Pascual Tirado' al escritor castellonense Vicent Gascó Villanueva.

La obra 'Ingràvids aleteigs', presentada bajo el lema 'Vanessa', ha sido la ganadora de la vigésimo sexta edición del certamen literario, que entregará su galardón el próximo miércoles 19 de noviembre, según ha indicado la institución provincial en un comunicado.

El diputado de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado la importancia de este premio "que sigue mostrando el talento literario de esta tierra y ofrece la oportunidad de dar a conocer obras inéditas por las que esta Diputación sigue apostando en su compromiso con la lengua y la literatura".

Gascó ha sido reconocido por el jurado presidido por la profesora jubilada y nieta de Josep Pascual Tirado María Victoria Pascual Mon, en representación de la Diputación de Castellón, y formado además por el profesor de secundaria, escritor y ganador de la pasada edición, Belenguer Dolç; la poeta y editora Amelia Díaz Benlliure, en nombre de Unaria Ediciones; Mónica Marco Galván, en representación de la Federació de Colles de Castelló y Joan Josep Trilles Font, como secretario del jurado y representante de la organización.

El diputado provincial de Cultura ha agradecido la labor del jurado y ha destacado "el honor que supone contar con la nieta de quien da nombre a este galardón, Josep Pacual Tirado, lo que mantiene aún más vivo el legado cultural de un nombre tan insigne como este para la provincia y comprometido con los valores que defendemos y que forman parte de nuestras señas de identidad".

VICENT GASCÓ VILLANUEVA

En cuanto al ganador, cuenta ya con una notable trayectoria literaria al haber participado en distintos certámenes donde ha logrado ya varios reconocimientos. Profesor con posgrados en Desarrollo de Personas, Psicoterapia Gestalt, Riesgos Psicosociales y Coaching Ejecutivo, actualmente es vicepresidente del Club de Recursos Humanos y docente colaborador en la Universitat Jaume I.

Conferenciante, tanto en ámbitos académicos como empresariales, compartiendo su formación con su pasión por la entomología, también ha formado parte del jurado de distintos premios literarios. Además ha ejercido como prologuista, corrector de narrativa y columnista de Castellón Diario. Ha viajado a más de cincuenta países, especialmente al continente africano, donde sus experiencias en culturas minoritarias le han servido de inspiración para sus novelas.

El escritor ha sido finalista del Premio Mayo -Memorial Pascual Batalla- en la sección de relatos en valenciano. Es autor, entre otras obras, del libro de relatos 'Seis libélulas' y de las novelas 'El círculo XY' , 'Amado Amati' y 'Los perros del bambú'.

Con este fallo de la XXVI edición del Premio de narrativa breve 'Josep Pascual Tirado', el nombre de Vicent Gascó se une al de los vencedores de las 25 ediciones anteriores: Salvador Belenguer, Pare Duch, Pau Beltran, Reis Lliberós, Nel·lo Navarro (dos veces), Xavier Mínguez, Pasqual Mas, Vicent Pallarès, Albert Garcia, Joan Andrés Sorribes, Pep Castellano, Jordi Sebastià, Joan Baptista Campos, Leandre Iborra, Víctor Garné, Manuel Roig, Ximo Ramos, Carles Bellver, Miguel Torija, Roberto Tormo, Rosa M. Miró Pons, Guillem Rosselló, Xavier Vidal y Germà Garcia.