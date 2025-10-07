Una escultura de Manolo Millares cedida por el MACA viaja a la exposición de arte español en Europalia

Felipe VI y Letizia recorren la exposición 'Luz y sombra. Goya y el realismo español' este lunes en Bruselas (Bélgica) - Jasper Jacobs

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Luz y sombra. Goya y el realismo español', enmarcada en la 30 edición del festival Europalia en Bruselas (Bélgica), al que han acudido este martes los reyes Felipe VI y Letizia, incluye una escultura de Manolo Millares cedida por el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).

La muestra reúne, en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Bozar), obras del "maestro de la pintura" y de "artistas que se inspiraron en su legado" para crear "un diálogo entre distintas épocas que configuran el imaginario colectivo" de lo que el mundo percibe como "lo español".

La concejala de Cultura de Alicante, Nayma Beldjilali, ha afirmado en un comunicado que "es un orgullo" que el MACA participe "en una muestra tan importante a nivel internacional con el arte español como protagonista".

Para 'Luz y sombra. Goya y el realismo español', exposición principal de Europalia, el museo alicantino ha enviado la escultura 'Artefacto para la paz', que forma parte de la Colección Arte Siglo XX. Se trata de una escultura que el artista canario Millares realizó en 1964 "como un ensamblaje de arpillera, cuerda, metal, madera, pintura y cartón".

La 30 edición del festival Europalia está dedicada a España y desplegará un programa multidisciplinar del 8 de octubre de 2025 al 1 de febrero de 2026 con un centenar de eventos repartidos por toda Bélgica que presentan la obra de más de 170 artistas.

Con Francisco de Goya como "principal inspiración", Europalia destaca "la riqueza cultural de España a través de las artes visuales, la arquitectura, el teatro, la danza, la música, la performance, el cine y la literatura".

La Concejalía de Cultura ha recordado que Millares es uno de los artistas "fundamentales" en el arte de la segunda mitad del siglo XX, "protagonista de la renovación de los lenguajes plásticos" durante los años 50 y 60, primero desde el grupo canario de Los Arqueros del Arte Contemporáneo (Ladac) y después desde El Paso, en cuya creación participa y donde coincide con la artista alicantina Juana Francés. Pintor y escultor, Millares está considerado un "referente del informalismo".