La escultura restaurada de Salvador Soria se ubicará en la zona de Pedro Juan Perpiñán en Elche

Trabajos de restauración de la escultura de Salvador Soria - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha finalizado los trabajos de restauración de la escultura 'Dragón de Jaume I', del artista Salvador Soria. Se trata de una intervención centrada en garantizar la conservación y puesta en valor de esta pieza de arte público contemporáneo, cuya ubicación definitiva pasará a la zona de Pedro Juan Perpiñán, donde volverá a integrarse en el espacio urbano en los próximos días.

La actuación se ha llevado a cabo "tras detectarse un deterioro general derivado de su exposición prolongada a la intemperie". La escultura presentaba pérdidas de policromía, desconchados, focos de oxidación en las zonas de acero pulido y desgaste en su base estructural, "lo que hacía necesaria una intervención especializada para asegurar su correcta conservación", señala el consistorio ilicitano en un comunicado.

Los trabajos han incluido una limpieza mecánica y química de las superficies metálicas para eliminar suciedad y restos de corrosión, así como la neutralización de los puntos de oxidación. Además, se ha aplicado un tratamiento específico al acero pulido para "recuperar su brillo original y homogeneizar el acabado".

La intervención ha tenido como objetivo "no solo frenar el deterioro de la pieza, sino también restituir su estética, respetando sus valores formales, materiales y conceptuales como obra representativa del arte abstracto", añade el Ayuntamiento de Elche.

La escultura de Soria está hecha con acero pulido y policromado con unas dimensiones aproximadas de siete metros por 1,4 y se instaló en 2001. Concebida como obra de arte público contemporáneo, establece un diálogo entre el lenguaje artístico del autor y la memoria histórica asociada a la figura de Jaume I.