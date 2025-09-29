Eslida registra la máxima de la madrugada en Castellón, con 174 l/m2, y Manises en Valencia, con 74 l/m2

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad castellonense de Eslida ha sido la que ha registrado el máximo de precipitaciones durante la madrugada en la provincia, con 173,8 litros por metro cuadrado, mientras que el mayor acumulado en Valencia se ha contabilizado en Manises, en la zona de La Presa, con 74, según los datos de Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), de las 8.40 horas.

Durante la madrugada tanto el litoral como el prelitoral de Castellón han sido las zonas más afectadas por las lluvias, en especial en el área de la Sierra d'Espadà, con Eslida como punto destacado. Otros once municipios han superado los 80 l/m2.

Fuera de Castelló, Manises ha alcanzado los 74 l/m2 mientras en Alicante el término municipal de Torre de les Maçanes ha llegado a los 70,6, en un episodio aún no finalizado.

Los registros más significativos se han contabilizado en Castellón. Tras Eslida, Suera ha registrado 156,7 l/m2; l'Alcúdia de Veo, 156,4; Alfondeguilla, 148,5; Aín, 138,2; Tales, 123,2, Chócar, 109,0; Cabanes, 106,6 y Vall d'Uixò, 103,7. Estos han sido los municipios de la Comunitat Valenciana que durante la noche han superado el umbral de los 100 l/m2.

En el caso de Valencia, los registros más relevantes se han dado en Manises La Presa, con 74 l7m2; Pedralba, con 56,2 y Aldaida, con 54,1 l/m2. En este municipio, el barranco de La Saleta se ha desbordado de madrugada, a la altura del dique de Bonaire. Sin embargo, las barreras instaladas en el barranco tras la catastrófica dana del pasado 29 de octubre han funcionado correctamente y, por el momento, no ha habido que lamentar grandes daños.