Espai Lagranja y Bucles presentan un taller con Adriano Bolognino, "referente de la danza contemporánea italiana"

Espai Lagranja y Bucles presentan un taller con Adriano Bolognino, "referente de danza contemporánea italiana"

VALÈNCIA, 29 Sep.

Espai LaGranja, centro de recursos y mediación para la danza adscrito al Institut Valencià de Cultura, acogerá el próximo 1 de octubre un taller de movimiento impartido por el coreógrafo italiano Adriano Bolognino.

La actividad, enmarcada en la programación del Festival Bucles, está dirigida a profesionales de la danza con un nivel medio/alto y tendrá lugar de 11:00 a 13:00 horas.

Adriano Bolognino, coreógrafo independiente de Nápoles y artista apoyado por importantes entidades como la Orsolina28 Art Foundation, compartirá su singular lenguaje coreográfico, caracterizado por una fisicalidad expresiva y un profundo trabajo de composición.

El taller se dividirá en dos partes: La primera mitad se centrará en los elementos clave del vocabulario de Bolognino, como el gesto, la composición y el fraseo rítmico. Se animará a los participantes a investigar el origen y la evolución del movimiento a través del uso de manos, brazos, cara y otras partes específicas del cuerpo.

Mediante dinámicas variadas y cualidades de movimiento, se trabajará la conciencia corporal y la deconstrucción, empleando la improvisación, el trabajo en pareja y los ejercicios grupales para estimular la capacidad de respuesta física y mental, haciendo hincapié en la escucha y la conexión grupal.

La segunda parte se enfocará en la exploración creativa, utilizando fragmentos seleccionados del repertorio de Adriano Bolognino como base para la investigación.

FIGURA EN ASCENSO

Adriano Bolognino es una figura en ascenso en el panorama de la danza europea. Colabora habitualmente con compañías y bailarines autónomos, y su trabajo ha recibido un notable respaldo internacional.

Su más reciente creación, 'La Duse', acaba de ser galardonada con el prestigioso Premio Danza&Danza como Producción de Danza Italiana 2024 Escala Media. Además, su reciente obra 'Ravel / Into Us - Burn' ha sido seleccionada para el prestigioso premio internacional Fedora Dance Prize 2025, consolidando su trabajo como uno de los creadores más interesantes de la actualidad.