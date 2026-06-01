De España reitera que es "inocente" en el juicio por supuesta agresión sexual a dos pacientes

De España, con sombrero, en el centro de la imagen, a su llegada a la Audiencia de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Les Corts Julio de España ha utilizado su derecho a la última palabra en el juicio celebrado contra él en la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante para reiterar que es "inocente" de las acusaciones de agresión sexual y trato degradante a dos pacientes, por las que Fiscalía reclama una pena de hasta ocho años de prisión para el acusado, mientras que la defensa reclama la libre absolución.

De España ha negado haber hecho tocamientos "en la vida" a pacientes y ha apuntado que ejerce su oficio de médico especialista en aparato digestivo desde hace "40 años" y desde 2013 pasa consulta y, "hasta ahora", no ha tenido problemas. Además, ha enfatizado que realizó los tactos rectales a las pacientes porque consideró "oportuno" hacer dicha exploración, al tiempo que ha aseverado que no utilizó las expresiones que las denunciantes afirman: "En mi vida he usado formas peyorativas para tratar pacientes".

Por ello, el expresidente de Les Corts ha negado ante el tribunal los hechos de los que se le acusa y ha insistido en que es "inocente". "Al final de los días de uno en su madurez profesional se encuentra una situación como esta y, desde luego, ni lo he buscado ni soy cómplice de ella", ha concluido.

El juicio ha quedado visto para sentencia tras una primera sesión que tuvo lugar el 7 de mayo, en la que una psiquiatra, un doctor forense y cuatro médicos realizaron una declaración pericial conjunta y las dos mujeres ratificaron sus denuncias a puerta cerrada.

Según la acusación pública, De España, presuntamente sometió a una de las pacientes a tocamientos en sus partes íntimas mientras le practicaba un tacto rectal, al tiempo que con las dos mantuvo un trato degradante al pedirles que se pusieran a "cuatro patas" para ello y a una le dijo, además, que lo hiciera como si estuviera "castigada". Ambas habían acudido a la clínica para una valoración por problemas de intolerancia a ciertos alimentos y con digestiones pesadas e inflamación intestinal.

El ministerio fiscal ha mantenido la petición de una pena de hasta cuatro años por un delito de agresión sexual en el caso de la primera paciente y de dos años por cada uno de los dos delitos de trato degradante al que considera que las cometió. En cuanto a las indemnizaciones, ha elevado la petición a 12.000 euros para la primera y 6.000 para la segunda.

"SIN CONSENTIMIENTO VÁLIDO"

Fiscalía sustenta esta petición en que la actuación del expresidente de Les Corts fue "sin consentimiento válido" y con un "lenguaje" y "comportamiento" que convirtieron a las pacientes en "víctimas". Además, de acuerdo con el contenido de los informes médicos forenses, considera que no procedía realizar un tacto rectal y la forma de hacerlo fue "improcedente".

En el caso de la paciente que presuntamente sufrió tocamientos en la zona genital, el fiscal ha señalado que "el bloqueo no es consentimiento" y ha afirmado que "consentir no es obedecer", sino "saber qué se hace" y "qué se busca".

Esta paciente, además, ejerce como enfermera, por lo que Fiscalía ha sostenido que "conoce su cuerpo y sabe distinguir lo que es un tocamiento de un tratamiento injustificado".

Además, ha resaltado el lenguaje "soez, humillante, cosificador e impropio de una consulta médica" que supuestamente utilizó De España, al tiempo que ha remarcado que la paciente, tras superar un "trastorno postraumático agudo", evitó ser vista por otros médicos varones.

Por parte de la defensa, ha solicitado la sentencia absolutoria tras señalar que el expresidente de Les Corts es "inocente" de los cargos que se le atribuyen. "Actuó en su consulta como con cualquier paciente", ha añadido.

También ha recordado que los doctores especialistas en digestivo que comparecieron en la sesión anterior determinaron que "no era una prueba en desuso", que se realiza "a diario" y que es "inocua, rápida y eficaz", además de la "única" que se puede efectuar en "una primera consulta".

Asimismo, la abogada ha defendido que la realización de un tacto rectal no requiere de un consentimiento "escrito", sino "verbal", y ha aseverado que de España informó "verbalmente" y no recibió "oposición" de las pacientes "de forma expresa".

"CONTEXTO SEXUALIZADO"

Por parte de la acusación particular, el letrado de una de las víctimas ha resaltado el "ánimo libidinoso" y el "contexto sexualizado" en las consultas de las pacientes con el acusado.

En este sentido, ha acusado al denunciado de aprovecharse de su "posición facultativa" para efectuar el tacto rectal y ha cuestionado si fue un "acto médico" o "un paripé" para "dar rienda" a "sus instintos sexuales".

De otro lado, la abogada de la denunciante que supuestamente recibió tocamientos en su zona íntima ha acusado al expresidente de Les Corts de inventarse que la paciente tenía "rectorragias", ya que "no disponía del historial médico en el momento de la consulta".

Así, ha mantenido que los peritos que contaron con historial clínico completo y con una entrevista personal indican que, en este caso, "no es necesario" realizar un "tacto rectal", al tiempo que ha añadido que todos los doctores presentes en la anterior sesión afirmaron que "no" procedían los "tocamientos vaginales".

Finalmente, ambos letrados han solicitado una pena de cuatro años por cada uno de los delitos de agresión sexual que le atribuyen a sus clientes y otra de dos años para cada por trato degradante.