La especialista en literatura alemana Helena Cortés revisa en Alicante el mito de Fausto

La filóloga, traductora y especialista en literatura alemana Helena Cortés Gabaudán - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

ALICANTE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo celebra este martes a las 19.00 horas en el Aula de Cultura de Alicante una nueva sesión del ciclo 'Mitos y personajes de la literatura universal', con una conferencia a cargo de la filóloga, traductora y especialista en literatura alemana Helena Cortés Gabaudán, centrada en la figura de Fausto y su desarrollo en la obra de Johann Wolfgang von Goethe. La entrada será libre hasta completar aforo.

Bajo el título 'La figura universal de Fausto', la ponencia abordará "uno de los grandes mitos culturales de Occidente, cuya formulación más influyente se encuentra en la obra de Goethe", detalla la entidad en un comunicado.

A través de este personaje, la tradición literaria ha explorado "cuestiones fundamentales" como "el deseo de conocimiento, la ambición, el límite de la experiencia humana o la tensión entre razón y trascendencia".

La sesión propondrá un "recorrido" por la evolución del mito fáustico, desde sus orígenes hasta su "consolidación" en la literatura moderna, con "especial atención en la complejidad de la obra de Goethe y en su capacidad para integrar filosofía, poesía y reflexión sobre la condición humana".

Asimismo, se analizará la "proyección" del personaje en otras disciplinas como la música, la filosofía o el pensamiento contemporáneo, "donde Fausto continúa siendo una referencia ineludible", ha apuntado la fundación.

TRAYECTORIA

Cortés Gabaudán es filóloga alemana, traductora y una de las principales especialistas en literatura germánica clásica en el ámbito hispánico. Ha traducido y estudiado la obra de autores como Goethe, Hölderlin o Heidegger y fue galardonada con el Premio Nacional de Traducción por su edición del Diván de Oriente y Occidente.

"Su trayectoria combina el rigor académico con una destacada labor de divulgación, acercando al público contemporáneo algunos de los textos fundamentales de la tradición europea", ha subrayado la entidad.

La conferencia se enmarca en el ciclo 'Mitos y personajes de la literatura universal', que la Fundación Mediterráneo desarrolla durante el mes de abril con el objetivo de "revisar algunas de las figuras más influyentes de la tradición literaria".

El programa, que se inició con una sesión dedicada a Ulises a cargo de Higinio Marín y que continuó con la intervención de Luna Miguel sobre Lolita, se cerrará el 27 de abril con el catedrático José Manuel Lucía Megías, que abordará la figura de Don Quijote.

Con este ciclo, la Fundación Mediterráneo ha resaltado que refuerza su "apuesta por la divulgación humanística y por la creación de espacios de reflexión en torno a los grandes textos que han configurado la cultura occidental".