Esperanza Aguirre cree que la decisión de Mazón de seguir "si la reconstrucción de la dana va bien" es "la más adecuada"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presenta su libro 'Una liberal en Política' en el Palacio de Colomina de València. - EDUARDO MANZANA / EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha considerado que la decisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, de "que si la reconstrucción (de la dana) va bien, él se re-presentará y si no, no, es la más adecuada".

Así se ha expresado este miércoles Aguirre en declaraciones a los medios de comunicación en València, donde ha presentado su libro 'Una liberal en Política', al ser preguntada por si cree que Mazón debe dimitir por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, que dejó 229 personas fallecidas en la provincia de Valencia.

"En un momento terrible, terrorífico, en el que la gente estaba absolutamente desorientada, había perdido familiares, había perdido todas sus casas, sus comercios, si se va el presidente, resulta que hay que ocuparse de elegir otro", ha expresado, porque Mazón "no tenía mayoría absoluta".

Por ello, cree que "la decisión que ha tomado el señor Mazón de que si la reconstrucción va bien, él se re-presentará y si no, no, es la más adecuada".

Interpelada por la gestión de la Generalitat en la dana, Aguirre ha afirmado "desconocerla". Además, consultada por si ella se hubiera "ausentado durante las horas críticas" de la dana el 29O, Aguirre ha instado a preguntarse por qué el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, estaba en Colombia, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, estaba en París, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la India.

En relación a la gestión de la dana, Aguirre ha sostenido que tiene una opinión "muy clara" y ha tachado de "absolutamente lamentable que, como consecuencia de la Agenda 2030 y del alarmismo climático, en lugar de construir presas, este Gobierno se haya dedicado a destruir nada menos que 134".

En la misma línea, ha afirmado que en el Plan Hidrológico Nacional "figuraba la presa de Cheste, que era la que hubiera protegido al barranco del Poyo".